Karina busca ordenar la interna bonaerense mientras Santilli y Pareja se miden por la candidatura

Karina Milei junto a Pareja y Santilli

Karina Milei quiere convertir el congreso bonaerense de La Libertad Avanza previsto para octubre en la largada hacia 2027. La secretaria general de la Presidencia y el diputado nacional Sebastián Pareja encabezarán un encuentro para exhibir disciplina, discutir un programa provincial y preparar la ofensiva electoral contra Axel Kicillof.

Detrás de la escenografía crece una pregunta que nadie responde en público: quién será el candidato a gobernador y quién manejará la campaña.

La sede todavía no fue definida y Javier Milei será invitado, aunque su presencia dependerá de la agenda. Las mesas partidarias llevarán propuestas sobre economía, justicia, salud, educación, desregulación, presupuesto y reforma constitucional. La cita replicará el congreso realizado en La Plata durante 2025. “Estamos preparando equipos para ganar la Provincia y asegurar la reelección del Presidente”, sostuvieron desde el entorno de Pareja.

La carrera que nadie oficializa

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, a fines de junio, alteró los planes del parejismo. El dirigente proveniente del PRO ganó visibilidad, vínculos provinciales e incidencia sobre organismos territoriales como ANSES y PAMI.

En Balcarce 50 lo ubican entre los aspirantes con mayores posibilidades y algunos lo presentan como candidato “natural” si su gestión resulta favorable. Otros todavía lo empujan hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Pareja respondió con movimientos propios. En la Quinta Sección designó coordinador a Mariano Valiante, concejal de Necochea, en reemplazo de Gastón Abonjo, y en la Séptima barrió a Pablo Di Salvo para colocar a Jeremías Casali, mientras promueve dirigentes de confianza en la Legislatura y los distritos.

Geraldine Calvella, legisladora bonaerense y presidenta provincial de la Juventud libertaria, blanqueó su preferencia: “A título personal, a mí me encantaría que Sebastián Pareja sea gobernador”. Luego aclaró que el postulante será quien elija el Presidente.

Karina Milei ya había convocado a la tropa legislativa para bajar reformas, evaluar alianzas y conservar el control del armado. El 23 de julio instaló el “Día de la Unidad” y aseguró que LLA no llegó para “pactar con los restos del viejo sistema”, sino para “destruirlo”. La frase convivió con conversaciones con el PRO y la UCR y contactos del parejismo con Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro.

Karina, Caputo y el dilema bonaerense

La efeméride también funcionó como mensaje para Santiago Caputo. Un año antes, Karina había impuesto listas con predominio libertario y Pareja quedó a cargo del cierre bonaerense, mientras el PRO ocupó lugares secundarios. Desde las redes vinculadas a Las Fuerzas del Cielo recordaron que aquel dispositivo perdió por 14 puntos en septiembre. El cineasta Santiago Oria fue mencionado como autor de la nueva consigna, pero lo negó.

Caputo priorizaría sumar bancas nacionales para sostener una eventual segunda presidencia de Milei y relativizaría la conveniencia de gobernar Buenos Aires con un programa de disciplina fiscal. Karina muestra mayor interés por la disputa provincial, mientras el equipo de Santilli sospecha que su centralidad puede beneficiar a Pareja. La definición, según un dirigente cercano a la funcionaria, quedará en manos de ella y del Presidente.

El contexto económico complica el desembarco. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 4,8% en julio; la baja llegó al 11,8% en hogares de menores ingresos y al 6,35% en el Conurbano. Para el jueves está prevista en Lobos una reunión de unos 80 intendentes del PRO, la UCR y el peronismo, preocupados por la recaudación, la coparticipación, la demanda social y la falta de asistencia nacional.

Fugas, cargos y socios nuevos

Mientras la conducción ensaya unidad, los municipios muestran otra escena. En Balcarce, Edgar Foglia dejó su lugar junto a las bancas libertarias y se sentó con el oficialismo, sin cambiar formalmente de bloque; en Quilmes, Ricardo Rij abandonó el bloque diez días después de asumir su presidencia y creó Renovación Quilmeña; y en Escobar, Mariana Huber pasó a Consolidación Argentina, el espacio del pastor Dante Gebel. También hubo rupturas en Lanús, Ezeiza, Vicente López, Berazategui y La Matanza.

Los cargos nacionales también entraron en juego. En Bahía Blanca, Ingrid Czerniecki, vinculada al diputado Oscar Liberman y a Las Fuerzas del Cielo, fue reemplazada en ANSES por Tomás Peyrano, dirigente del PRO cercano a Ritondo.

En Tigre, Claudio Baumgarten cedió su lugar a Vanina Pignata, exconcejala macrista. Sectores parejistas leyeron esos avances como una pérdida de posiciones frente a Santilli, Ritondo y Eduardo “Lule” Menem, mientras el Frente Renovador se acercó a desprendimientos: Rij fue vinculado al massismo y Débora Ruiz Zeballos se incorporó a su bloque en San Isidro.

Pareja intenta responder con nuevos locales, el Foro Provincial de Concejales y un proyecto junto al diputado bonaerense Pablo Morillo para reducir de 25 a 18 años la edad mínima de los candidatos a concejal. Pero una definición del exconcejal de Tigre Segundo Cernadas sigue circulando entre los propios libertarios: “La política de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires parece una gran bolsa de gatos”.