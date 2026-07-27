Del ataque a De Mendiguren a la pelea con Brasil: el massismo bonaerense contra los exabruptos de Milei

Javier Milei en La Rural.

El massismo bonaerense encontró en dos episodios consecutivos una misma línea de confrontación con Javier Milei: el uso del insulto presidencial contra adversarios políticos y el costo institucional y económico que, según el Frente Renovador, dejan esos exabruptos.

En menos de 48 horas, dirigentes ligados a Sergio Massa repudiaron los ataques contra José Ignacio “Vasco” De Mendiguren en La Rural y cuestionaron los agravios a Luiz Inácio Lula da Silva durante una actividad partidaria en San Pablo.

La reacción no quedó reducida a una defensa corporativa. Diputados, intendentes y referentes nacionales buscaron instalar una discusión más amplia sobre la palabra presidencial, la relación con Brasil y el impacto que la confrontación puede tener sobre la industria, las PyMEs, las exportaciones y el empleo.

Del otro lado, legisladores de La Libertad Avanza intentaron preservar el mensaje que Milei llevó al sector agropecuario y evitar que la escena con De Mendiguren absorbiera toda la agenda.

Del señalamiento personal al repudio político

El episodio ocurrió el domingo, cuando Milei concedía una entrevista radial desde un estudio instalado en el predio de la Exposición Rural.

Al advertir que De Mendiguren caminaba entre el público, interrumpió la conversación, lo señaló y lo acusó de haber perjudicado a los argentinos por 30.000 millones de dólares durante la salida de la Convertibilidad. Después lo llamó “ladrón”, “sorete” y “mierda humana”, además de deformar su apellido de manera despectiva.

"De Mendiguren":

Por los comentarios de Javier Milei y el tweet que publicó @dmvasco pic.twitter.com/74B5gOi54d — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 27, 2026

Las acusaciones presidenciales estuvieron vinculadas con la pesificación y la devaluación aplicadas durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando De Mendiguren era ministro de Producción. El Frente Renovador respondió mediante un comunicado firmado por su presidente, Diego Giuliano.

El espacio expresó su “más enérgico repudio”, respaldó la trayectoria industrial, empresarial y política del exfuncionario y consideró que la agresión “degrada la palabra presidencial y empobrece el debate público”.

Desde la Legislatura bonaerense, el diputado provincial Carlos Puglelli sostuvo que las diferencias deben tramitarse con argumentos porque “la democracia exige respeto”. Su compañera de bancada Luciana Padulo defendió a De Mendiguren y afirmó que hay que ser “ignorante” para atacar a quien dejó la dirigencia empresarial para involucrarse en la política y promover el desarrollo de la industria nacional.

No podemos naturalizar la descalificación como forma de hacer política. Se puede disentir, debatir y confrontar ideas, pero nunca reemplazar los argumentos por el insulto. La democracia exige respeto. pic.twitter.com/vRatGv6qCN — Carlos J. Puglelli (@CPuglelli) July 26, 2026

Brasil y el costo de la pelea ideológica

La respuesta massista ya venía tomando forma por los insultos de Milei contra Lula y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, durante un acto de apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El viaje no incluyó reuniones con autoridades brasileñas y derivó en el llamado a consultas del embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli.

Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, reclamó un jefe de Estado que defienda la relación con el principal socio comercial del país y no intervenga en una interna electoral ajena. “Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos”, advirtió.

Los diputados provinciales Ayelén Rasquetti, Rubén Eslaiman, Juan Manuel Malpeli, Sofía Vannelli y Germán Di Cesare sumaron mensajes en defensa de la cooperación regional. Eslaiman habló de dos pueblos “hermanos de América del Sur”; Rasquetti pidió diálogo y trabajo conjunto; Malpeli alertó sobre el daño a la integración económica; y Vannelli y Di Cesare vincularon el desarrollo con la producción, el empleo y la inclusión.

Creemos en una Argentina que crece de la mano de Brasil, fortaleciendo la producción, la industria y el trabajo. Porque el verdadero desarrollo es el que deja atrás la confrontación y pone a las personas en el centro. Ese es el verdadero camino del desarrollo. 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/beIbvEGjWV — Germán Di Cesare (@Germandicesare) July 26, 2026

También se pronunciaron el senador y exintendente de Bolívar, Marcos Pisano, el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci, la subsecretaria Marcela Passo y los intendentes Darío Golia, Estefanía Bordoni, Ricardo Marino, Matías Nebot, Maximiliano Sciaini, Sebastián Ianantuony y Miguel Gesualdi. Marino resumió la postura con una frase: los países crecen cuando construyen puentes y no cuando levantan barreras.

Una respuesta coordinada

La ofensiva incluyó a los diputados nacionales Sabrina Selva, Cecilia Moreau, Jimena López, Ramiro Gutiérrez, Marina Salzmann y Jorge “Koky” Araujo. Selva advirtió que miles de PyMEs y empleos dependen del intercambio con Brasil; Moreau calificó los agravios como “inaceptables”; y Giuliano cuestionó que Milei utilice un viaje presidencial para hacer campaña por un candidato extranjero.

El ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci también se expresó en redes sociales.

El planteo del Frente Renovador intenta mostrar otra forma de intervención opositora: menos concentrada en responder cada insulto y más orientada a asociar esos episodios con consecuencias concretas. En esa lectura, la defensa de De Mendiguren y del vínculo con Brasil forma parte de un mismo reclamo por institucionalidad, producción y responsabilidad exterior.

Guerrera condensó la posición que el espacio buscó desplegar durante todo el fin de semana: “Sin diplomacia, tampoco hay proyecto de país”.