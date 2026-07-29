Recoulat presentó una nueva edición del Programa de Círculo Cerrado Municipal
El alcalde de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, presentó una nueva edición del Programa de Círculo Cerrado Municipal. "Se trata de una política que retomamos y fortalecemos porque creemos que el acceso a la vivienda debe seguir siendo una prioridad", dijo el alcalde.
Y remarcó "Ya estamos construyendo 38 viviendas. Y quiero destacar algo importante: no estamos anunciando un proyecto, las obras ya comenzaron. Esto es posible porque administramos un Municipio con las cuentas en orden, equilibrio financiero y una gestión responsable de los recursos públicos. Cada inversión busca transformar el esfuerzo de nuestros vecinos en obras y oportunidades".
"Incorporamos mejoras para que el programa sea más accesible: ampliamos los destinatarios, facilitamos la inscripción, permitimos financiar el anticipo hasta en seis cuotas y las cuotas comenzarán a abonarse recién cuando cada familia reciba su vivienda", informó.
El mandamás dijo "Sabemos que hoy acceder a la casa propia es uno de los mayores desafíos para muchas familias. Por eso seguimos impulsando herramientas concretas con recursos municipales, complementando otras políticas de vivienda y la generación de nuevos lotes con servicios".
Por último, sostuvo: "Cada vivienda que construimos representa una oportunidad, un proyecto de vida y una comunidad que sigue creciendo".