Máximo bajó el tono con Kicillof, pero la rosca ya tiene menú: reelecciones, Cristina Libre y PASO

Axel Kicillof y Máximo Kirchner

El cambio de tono de Máximo Kirchner no cerró la pelea que atraviesa al peronismo bonaerense, pero movió la discusión a otro terreno. Después de semanas de cruces y de un discurso áspero en Parque Lezama, el diputado nacional negó que existan diferencias ideológicas con Axel Kicillof, afirmó que ambos están en la misma vereda y dejó abierta una puerta para volver a conversar.

El gesto tampoco fue una rendición sin condiciones. Kirchner colocó la iniciativa del lado del gobernador y presidente del PJ bonaerense, mientras el cristinismo desplegó su agenda: reelecciones de intendentes, situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, vacantes en la Suprema Corte provincial, PASO y esquema electoral de 2027.

La invitación que reclama Máximo

En una entrevista reciente, el líder de La Cámpora negó diferencias programáticas. Recordó que Kicillof fue ministro de Economía de Cristina, la pelea compartida contra los fondos buitre y las coincidencias frente al Fondo Monetario Internacional. “La verdad que no sabría explicarte”, respondió sobre el origen de la interna.

La frase con mayor contenido político llegó después: “Todas las veces que me convocaron a dialogar y a charlar, fui. No puedo entrar a lugares sin que me inviten. No soy el gobernador ni el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Soy un diputado nacional”. En la práctica, fue un pedido para que Kicillof haga la primera llamada.

Kirchner negó que haya “una pelea en el conurbano”. Como ejemplo de diálogo, recordó que tras la muerte de Carlos “Indio” Solari habló con Kicillof y con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, para organizar el velatorio.

El registro contrastó con Parque Lezama, donde había cuestionado a los “candidatos por default” y a quienes no visitan a Cristina en San José 1111. También evitó responderle a Aníbal Fernández, quien, tras reunirse con el ministro Carlos Bianco, rechazó con insultos la campaña “Cristina Libre”. Cerca de Máximo explicaron ese silencio como una forma de no cargarle otro choque a Kicillof.

Reelecciones por Cristina

La otra pieza apareció cuando Kicillof volvió a impulsar en la Legislatura las reelecciones indefinidas de intendentes. El mandatario se reunió con alcaldes ajenos al Movimiento Derecho al Futuro y habría encontrado mejores condiciones que el año pasado, cuando no avanzó el proyecto de la senadora Ayelén Durán. La vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, también respaldó la reapertura del debate.

En el kirchnerismo aseguran que todavía no recibieron una convocatoria. Su planteo es que, si la política modifica por ley el impedimento que alcanza a los intendentes, debería discutir en el Congreso una salida para la condena e inhabilitación de Cristina. Es una posición atribuida a dirigentes del sector, no un acuerdo ni una vía jurídica resuelta.

La tesis recoge los argumentos del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien habla de “proscripción” y propone una ley de nulidad, una amnistía o cambios sobre responsabilidad penal subjetiva. Menciona como antecedente la ley aprobada tras el fallo del “2x1”. El cristinismo agrega las cuatro vacantes del máximo tribunal bonaerense, las PASO y el formato electoral de 2027.

El momento tampoco parece casual. Una encuesta nacional de Casa Tres, la consultora de Mora Jozami, ubicó a Kicillof como el dirigente percibido como principal opositor a Javier Milei, con 36%, frente al 23% de Cristina. En paralelo, intendentes del Conurbano comenzaron a reclamar una convivencia sin ataques al gobernador ni demonización de la expresidenta.

La oposición buscó sacar tajada. El diputado provincial Manuel Passaglia, referente de Hechos, acusó a Kirchner y Kicillof de ocuparse de su interna y calificó sus nuevos mensajes como “todo verso y relato de la misma vieja política”.

La Rioja ofrece la foto

Ricardo Quintela quiere aprovechar la nueva señal. El gobernador riojano invitó a Kicillof y a Kirchner al homenaje por los 50 años del asesinato de monseñor Enrique Angelelli, previsto para el sábado 1 de agosto. Fuentes del kirchnerismo daban por confirmado el viaje de Máximo; además fueron convocados Sergio Massa, gobernadores, jefes legislativos y dirigentes de distintas vertientes. Wado de Pedro, Germán Martínez, José Mayans, Eduardo Valdés y Sergio Uñac estaban entre las presencias anunciadas.

Quintela es cercano a Kicillof y lo considera el candidato peronista mejor ubicado para 2027, aunque también busca instalarse como articulador nacional y no descarta un papel propio. La senadora riojana Florencia López resumió el propósito: “Hay que sentarse a hablar. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en un primer momento, pero vamos a ir encontrando canales”.