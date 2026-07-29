Achával: "Queremos que se acabe esta pesadilla de que la gente trabaja 17 horas y no llega a fin de mes"

El intendente de Pilar, Federico Achával, expresó en sus redes: "Junto a un grupo de intendentes de la Provincia tomamos la decisión de impulsar un espacio para fortalecer el trabajo en conjunto y trasladar la experiencia de nuestras gestiones territoriales a un proyecto que ponga en agenda los problemas de la vida diaria de nuestros vecinos y avance en la idea de un país con producción, trabajo y oportunidades para todos".

Achával

En ese sentido, Achával aseguró que el peronismo debe volver a representar los problemas reales de la gente. "Venimos trabajando hace tiempo buscando coincidencias en nuestra gestión, preocupados por la realidad de la Argentina y de nuestros distritos", afirmó.

Y sostuvo que los intendentes comparten una misma preocupación por el deterioro económico que atraviesa la provincia de Buenos Aires y describió un escenario marcado por la caída de la actividad productiva y el retroceso de las políticas sociales nacionales.

También cuestionó la decisión del Gobierno nacional de retirar medicamentos para jubilados y reducir prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

"Todos vemos cómo las políticas del Gobierno nacional impactan en el sistema productivo, en la industria y en el empleo de la provincia de Buenos Aires. El modelo de Milei fracasa por la realidad de las familias", expresó.

"Queremos que se acabe esta pesadilla de que la gente trabaja 16 o 17 horas y no llega a fin de mes", afirmó.

También sostuvo que el peronismo debe volver a instalar en la agenda pública temas como la atención a los jubilados y las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

La Liga de los intendentes

Tras una reunión con el gobernador Axel Kicillof, once intendentes peronistas oficializaron la creación de la Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires .

El nuevo espacio busca tener una voz propia dentro del peronismo bonaerense, fortalecer la unidad del sector y participar en las definiciones políticas y electorales con la mira puesta en 2027.

La Liga está integrada por jefes comunales de distintos puntos de la provincia, entre ellos Federico Otermín, Federico Achával, Mariel Fernández, Marisa Fassi, Juan Pablo de Jesús y Gustavo Menéndez. El grupo surgió a partir del denominado "Grupo AFA" y pretende consolidarse como una cuarta fuerza dentro del peronismo, junto al Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador.