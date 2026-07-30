El intendente de Tordillo, Héctor Olivera, recorrió las instalaciones del Polideportivo Municipal, donde recientemente se concretaron una serie de obras destinadas a mejorar las condiciones del espacio y ofrecer mayor comodidad a quienes lo visitan diariamente.

Los trabajos incluyeron la pintura integral del edificio, la reparación del cielorraso y de las aberturas, acciones que se suman a la puesta en valor del piso realizada anteriormente.

Estas mejoras forman parte del compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de los espacios públicos, promoviendo instalaciones más seguras, cómodas y funcionales para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

De esta manera, el Polideportivo Municipal continúa consolidándose como un lugar de encuentro para vecinos de todas las edades, acompañando el crecimiento del deporte y la vida saludable en el distrito.