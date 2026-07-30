Olivera recorrió las instalaciones del Polideportivo Municipal

El Polideportivo Municipal de Tordillo continúa renovándose para brindar mejores espacios a la comunidad.
Municipales30 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Tordillo, Héctor Olivera, recorrió las instalaciones del Polideportivo Municipal, donde recientemente se concretaron una serie de obras destinadas a mejorar las condiciones del espacio y ofrecer mayor comodidad a quienes lo visitan diariamente.

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Los trabajos incluyeron la pintura integral del edificio, la reparación del cielorraso y de las aberturas, acciones que se suman a la puesta en valor del piso realizada anteriormente.

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Estas mejoras forman parte del compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de los espacios públicos, promoviendo instalaciones más seguras, cómodas y funcionales para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

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De esta manera, el Polideportivo Municipal continúa consolidándose como un lugar de encuentro para vecinos de todas las edades, acompañando el crecimiento del deporte y la vida saludable en el distrito.

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