Otermín y Kicillof inauguraron una base de la UTOI en Lomas de Zamora

El alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recibió al gobernador Axel Kicillof y juntos inauguraron una base de la UTOI en Albertina, incorporando 100 nuevos efectivos, móviles 0km y equipamiento táctico de última generación.

Al respecto, el alcalde comentó en sus redes: "Hablamos de la felicidad de nuestra gente, y no se puede ser feliz si no se está tranquilo. La seguridad no se hace con el pico ni con discursos, se hace con recursos concretos. Mientras un Gobierno nacional deserta de sus responsabilidades, la Provincia invierte contra viento y marea para que vivamos mejor".

Y acotó "En Lomas estamos consolidando una policía de cercanía, con jóvenes de nuestro distrito que se formaron acá para cuidar a sus propios vecinos. También seguimos invirtiendo con el apoyo del Banco Provincia en tecnología e inteligencia artificial para nuestro centro de monitoreo, trabajando codo a codo en el Consejo de Seguridad junto a la UNLZ y los foros vecinales".

Otermín, a su vez, indicó "Agradezco a los ministros Javier Alonso, Nicolás Kreplak y Gabriel Katopodis por apoyar siempre a Lomas, y desde ya, a Daniela. En Lomas asumimos la seguridad como una prioridad absoluta para cuidar a nuestro pueblo, defender el espacio público y garantizar la tranquilidad de cada familia".

En ese marco, Kicillof señaló: "Esta nueva base de la UTOI, con más de 100 agentes permanentes, es un paso más en el proceso histórico de transformación que llevamos adelante en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires”. “Hemos invertido en infraestructura, equipado a las fuerzas y profesionalizado a cada uno de los agentes para que cuiden mejor a los y las bonaerenses”, añadió.

“La derecha siempre instala discursos marketineros en torno a la seguridad, pero cuando les toca gobernar predomina el ajuste, las exigencias del FMI y se desentiende absolutamente de cuidar al pueblo”, sostuvo Kicillof, y agregó: "Mientras reclamamos en la Justicia que Milei le devuelva a los bonaerenses los recursos que nos quitó ilegalmente, seguimos generando respuestas: creamos un fondo especial con el que estamos entregando miles de patrulleros en cada uno de los distritos”.

Detalles de la nueva base

La nueva base, ubicada dentro del predio del Parque Acuático Albertina, cuenta con 100 efectivos que fortalecerán la prevención del delito y la intervención rápida ante conflictos en distintos barrios de la zona conocida como “Cuartel IX”. El despliegue alcanzará a Villa Centenario, Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Lamadrid, Villa Albertina, como así también a los barrios Santa Marta, Santa Catalina y Parque Barón.

Por su parte, Alonso expresó: "La nueva base permitirá cuidar mejor a los vecinos de distintos barrios de Lomas de Zamora, un distrito que creció mucho y demanda más presencia policial”. “Este espacio tiene la infraestructura y el equipamiento necesario para que los agentes desarrollen sus tareas en pos de construir un municipio cada vez más seguro”, agregó.

Nuevas ambulancias

Durante la jornada, el Gobernador junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, puso en funcionamiento dos nuevas ambulancias de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico. La Provincia ya entregó 433 unidades desde el inicio de la gestión.

Por último, Kicillof afirmó: "Hoy se ven dos modelos de gestión muy claros: uno nacional que recorta derechos y abandona a las familias; y uno provincial que, con inversiones y obra pública, mejora la calidad de vida de la gente”. “No vamos a resignarnos ni a bajar los brazos: nuestro pueblo merece un futuro digno, con más trabajo, educación, salud y seguridad”, concluyó.

Estuvieron presentes también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, su par de Ambiente, Daniela Vilar; la jefa de Gabinete local, Sol Tischik; funcionarios y funcionarias municipales.