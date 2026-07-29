Casi 3 millones de argentinos registran atrasos en créditos otorgados por entidades no financieras, un universo que incluye a las billeteras virtuales y otras plataformas que ganaron terreno como alternativa frente a las restricciones del sistema bancario.

Según un informe de Equilibra, 2,9 millones de las 5,3 millones de personas que tomaron financiamiento exclusivamente por canales no bancarios se encuentran en situación de mora. Esto significa que más de la mitad de quienes recurrieron únicamente a esas herramientas presenta dificultades para cumplir con los pagos.

La proporción resulta considerablemente mayor que la observada entre quienes se financiaron solo mediante bancos y otras entidades financieras. En ese segmento, 1,6 millones de personas presentan atrasos sobre un total de 7,8 millones de tomadores de crédito, lo que equivale al 20%.

A esas cifras se suman 1,3 millones de argentinos con incumplimientos simultáneos en entidades financieras y no financieras. Ese grupo representa el 17% de las 7,6 millones de personas que mantienen deudas en ambos circuitos.

La mora creció con fuerza en dos años

La cantidad total de personas con deudas atrasadas experimentó un crecimiento acelerado durante los últimos 24 meses. Entre julio de 2024 y mayo de 2026, pasó de 2,4 millones a 5,8 millones.

El aumento implicó la incorporación de 3,4 millones de personas a la morosidad. La mayor parte del deterioro se produjo entre quienes obtuvieron financiamiento exclusivamente por fuera del sistema bancario, donde se contabilizaron 1,8 millones de nuevos incumplimientos.

También se sumó un millón de personas con atrasos tanto en bancos como en entidades no financieras y otras 600.000 que presentan irregularidades exclusivamente dentro del sistema financiero.

El informe relaciona esta evolución con la insuficiencia de los ingresos de los hogares y con expectativas de recuperación del poder adquisitivo que no llegaron a concretarse.

Como informó GrupoLaProvincia.com, el endeudamiento familiar alcanzó niveles históricos y la mora en préstamos personales rozó el 16%, en un escenario donde millones de familias utilizan el crédito para sostener gastos esenciales.

Los jóvenes, entre los más expuestos

El deterioro presenta una incidencia particular entre las personas de entre 18 y 29 años. Apenas el 40% de ese grupo etario tiene acceso a algún tipo de crédito formal.

Dentro de esa población, el 17% obtuvo financiamiento únicamente mediante entidades no financieras, el 11% recurrió exclusivamente a bancos y el 12% utilizó ambos canales.

Casi cuatro de cada diez jóvenes que tomaron crédito se encuentran en mora. Entre quienes se financiaron solamente por medio de billeteras virtuales y otras entidades no bancarias, la proporción de incumplimiento alcanza el 50%.

El dato refleja el peso creciente de estas plataformas entre sectores con menor acceso al sistema bancario tradicional y con ingresos más inestables.

Las billeteras concentran los créditos irrecuperables

El desplazamiento del financiamiento hacia las billeteras virtuales no solo incrementó la cantidad de usuarios endeudados, sino también el volumen de préstamos con alto riesgo de incobrabilidad.

Los créditos clasificados en situación 4, correspondiente a un alto riesgo de insolvencia, acumulan $6,66 billones. De ese total, $4,9 billones corresponden al sistema bancario y $1,75 billones a las billeteras virtuales.

La situación 3, asociada a personas con problemas de pago o riesgo medio, reúne otros $4,08 billones. La distribución vuelve a mostrar una mayor participación de los bancos, aunque las entidades no financieras concentran alrededor de una cuarta parte del total.

El panorama se invierte en la categoría más grave. Los préstamos clasificados en situación 5, considerados irrecuperables, alcanzan los $3,45 billones en todo el sistema.

De esa suma, el 66,5% está en manos de billeteras virtuales, mientras que el 33,5% restante corresponde a entidades bancarias. Esto significa que las plataformas no financieras concentran dos tercios del volumen de créditos con mayor nivel de deterioro.

El financiamiento se desplazó fuera de los bancos

El avance de las billeteras virtuales se produjo en paralelo con una reducción de la cartera de clientes de los bancos. Parte de quienes quedaron fuera o encontraron mayores dificultades para acceder al crédito tradicional se trasladó hacia aplicaciones y prestamistas no bancarios.

Estas herramientas suelen ofrecer procesos más rápidos, menores requisitos de ingreso y aprobación inmediata. Sin embargo, también pueden aplicar tasas más elevadas y otorgar préstamos a personas que ya presentan un nivel importante de endeudamiento.

La combinación entre ingresos insuficientes, mayor dependencia del crédito para gastos corrientes y condiciones financieras más exigentes elevó el riesgo de incumplimiento.

El crecimiento de la mora muestra que el problema ya no se limita al sistema bancario. Las billeteras virtuales se convirtieron en un canal central de financiamiento para millones de personas, pero también concentran la mayor proporción de usuarios con atrasos y buena parte de las deudas consideradas irrecuperables.