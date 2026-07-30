Ambiente, gestión y fondos: qué se juega en la nueva cumbre del FRICDe

Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe)

El Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe) tendrá este jueves en Lobos su tercer encuentro del año, con una postal poco habitual: peronistas, radicales, dirigentes del PRO y vecinalistas sentados alrededor de una misma mesa. Desde las 11, el intendente anfitrión, Jorge Etcheverry (PRO), recibirá en el salón de conferencias municipal a representantes de los 23 distritos anotados para participar de manera presencial.

El espacio ya agrupa a 84 municipios bonaerenses con menos de 60.000 habitantes. La agenda formal estará concentrada en el ambiente, la sustentabilidad y el intercambio de experiencias de gestión. Sin embargo, la caída de la recaudación y de la coparticipación, el retroceso del consumo y la búsqueda de recursos atravesarán las conversaciones políticas.

Además de Lobos y Chascomús, gobernado por Javier Gastón, del Frente Renovador e impulsor del foro, la red incluye a Trenque Lauquen, de Francisco Recoulat; General Alvarado, de Sebastián Ianantuony; Ayacucho, Lobería, Dolores, Tandil, Chivilcoy, Nueve de Julio, Lincoln y San Miguel del Monte, entre decenas de comunas.

Ambiente y financiamiento

Etcheverry propuso que esta edición se ocupe de los problemas ambientales. Los municipios expondrán políticas ya aplicadas y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) presentará su programa Municipios Sustentables, con alternativas de trabajo regional y posibles vías de financiamiento para iniciativas conjuntas.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) también acompaña el proceso con asesoramiento técnico y gestiones orientadas a proyectos de infraestructura y desarrollo regional. Esa participación se remonta al origen del FRICDe, en febrero, dentro del programa “Chascomús, Kilómetro Cero de la Democracia”, desarrollado con la Universidad Nacional de San Martín y la CAF.

En aquel encuentro, con autoridades del organismo encabezadas por Cristian Asinelli, Gastón planteó crear una agenda anual y avanzar hacia un consorcio regional. El jefe comunal lo definió como “un espacio de gestión” y de “construcción de políticas públicas” capaz de buscar recursos que cada distrito, por separado, no consigue.

El crecimiento fue rápido: en marzo, el plenario de Ayacucho reunió a representantes de 28 distritos, mientras 52 municipios ya se habían incorporado formalmente y otros 68 manifestaban interés. En mayo eran 69 y ahora son 84.

Aquella segunda jornada, encabezada por Cordonnier, contó con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y dejó un documento para identificar problemas comunes. El anfitrión llamó entonces a darle forma al espacio “entre todos”, mientras Gastón remarcó que muchas políticas locales nacen “más con creatividad que con herramientas económicas”.

Las mesas técnicas retomarán en Lobos los avances sobre empleo, infraestructura, ambiente, planificación urbana y fortalecimiento institucional, además de ampliar el banco de proyectos compartidos. Ese esquema fue definido por Pablo Nápoli, secretario de Modernización y Gestión Pública de Chascomús, como “un ámbito horizontal de cooperación” orientado a abordar problemas concretos de gestión, fortalecer las capacidades institucionales, construir soluciones compartidas y generar herramientas para acceder a financiamiento y desarrollar proyectos regionales.

La discusión por los recursos

La agenda ambiental no dejará afuera el cuadro financiero. El escenario municipal ya había motivado otra convocatoria: el Ejecutivo bonaerense realizó el lunes una reunión en la sede central del Banco Provincia con su presidente, Juan Cuattromo, y directores de la entidad, bajo la consigna de “fortalecimiento institucional”. Semanas antes, el gobernador Axel Kicillof y Cuattromo habían planteado ante intendentes de distintos partidos su preocupación por el fuerte endeudamiento de las familias y su impacto sobre las comunas.

El FRICDe ya trasladó ese malestar a la Legislatura. Entre abril y junio reclamó revisar la ley de endeudamiento aprobada en diciembre, que dejó el 30% del fondo para municipios atado a programas ministeriales. Los jefes comunales pretenden disponer libremente del total para sostener servicios y atender una demanda social creciente.

La comisión bicameral encargada de seguir ese tramo del fondo todavía no terminó de integrarse: Diputados completó sus representantes, pero el Senado no. En junio, un proyecto del diputado radical Diego Garciarena buscó liberar el 100% de los recursos mediante esa comisión. El Ejecutivo provincial y sectores del peronismo defendieron el reparto por Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria, propuso distribuir por CUD la primera cuota, aunque sólo entre los municipios que no hubieran presentado proyectos ante los ministerios. Argumentó que las medidas económicas nacionales y recortes como el del MESA Bonaerense habían agravado el escenario. Garciarena, La Libertad Avanza y el PRO rechazaron esa salida; desde el espacio amarillo advirtieron que perjudicaría a las comunas que iniciaron los trámites bajo las reglas vigentes.

También podrían aparecer conversaciones sobre el calendario electoral de 2027, un eventual desdoblamiento y el futuro de las primarias. Desde la organización, no obstante, remarcan que la prioridad es la gestión. Gastón condensó el reclamo municipal: “Se profundizó la crisis y la demanda a cada intendente. Necesitamos herramientas nuevas para dar respuestas distintas a las que venimos dando”.