Cristina Fernández de Kirchner formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar presuntas vulneraciones de garantías fundamentales durante el proceso judicial de la causa Vialidad y solicitar tres medidas cautelares al Estado argentino.

La estrategia fue explicada por sus abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes sostuvieron que la comunicación individual documenta ocho presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La defensa busca que el organismo internacional analice el desarrollo de la investigación, el juicio oral, las instancias de revisión y la sentencia que condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los tres pedidos presentados ante el Comité de la ONU

El primer planteo solicita que se suspendan los efectos de la inhabilitación perpetua mientras el Comité de Derechos Humanos estudia el fondo de la presentación.

La medida tiene una consecuencia política directa: permitiría que Cristina Kirchner pueda volver a postularse para un cargo público mientras se tramita el expediente internacional. Sus abogados sostienen que mantener la prohibición durante todo el procedimiento podría generar un perjuicio imposible de reparar posteriormente.

El segundo pedido se vincula con la composición de la Corte Suprema de Justicia. La defensa reclamó que se adopten medidas para completar las vacantes del máximo tribunal y cuestionó las condiciones en las que se revisó la condena de la causa Vialidad.

El tercer planteo apunta al régimen bajo el cual la expresidenta cumple la prisión domiciliaria. Los abogados solicitaron flexibilizar las restricciones impuestas en el departamento de la calle San José 1111, entre ellas las condiciones relacionadas con las visitas y el monitoreo electrónico.

La presentación no implica que el Comité haya aceptado los argumentos ni concedido las medidas solicitadas. El organismo deberá evaluar inicialmente la comunicación y determinar si reúne los requisitos necesarios para avanzar con su tratamiento.

El cuestionamiento al proceso de la causa Vialidad

La defensa sostiene que durante el juzgamiento se afectaron garantías vinculadas con la imparcialidad judicial, el derecho de defensa, la revisión integral de la sentencia y la participación política.

Los abogados afirmaron que la actuación del Poder Judicial argentino será sometida al análisis de los estándares internacionales establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por la Argentina.

También remarcaron que la presentación no constituye una nueva instancia de apelación ordinaria ni supone que el Comité de la ONU vaya a revisar automáticamente la valoración de las pruebas. El planteo se concentra en determinar si el proceso respetó las garantías internacionales asumidas por el Estado.

Durante la exposición pública, el equipo jurídico señaló que las decisiones del Comité son vinculantes para los países que reconocieron su competencia. La eventual respuesta del organismo, sin embargo, dependerá del análisis de admisibilidad, del intercambio de información con el Estado argentino y de la evaluación posterior del caso.

Cristina Kirchner sumó dos abogados internacionales

La nueva etapa de la estrategia está encabezada, junto con Carlos Beraldi, por Rafael Valim y Javier Borrego.

Valim es un abogado brasileño especializado en Derecho Público, derechos humanos y litigios internacionales. El jurista mantuvo vínculos profesionales con integrantes de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato.

Borrego, por su parte, fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cuenta con experiencia en el análisis de denuncias vinculadas con garantías judiciales y derechos fundamentales.

En una carta difundida este miércoles, Cristina Kirchner sostuvo que continuará defendiendo su inocencia y aseguró que los magistrados que intervinieron en su juzgamiento serán sometidos al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos.

La expresidenta afirmó que la presentación no busca obtener un privilegio, sino cuestionar la imparcialidad y la independencia del proceso judicial. También vinculó la inhabilitación perpetua con una afectación del derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes.

La comunicación ante el Comité de Derechos Humanos abre así una nueva etapa en la causa Vialidad. Mientras la condena y las restricciones continúan vigentes en la Argentina, la defensa intentará que un organismo internacional examine si el juzgamiento respetó las obligaciones asumidas por el Estado en materia de derechos civiles y políticos.