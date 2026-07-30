Entre la interna y Milei: la apuesta de Kicillof para seducir al electorado joven

Axel Kicillof acelera el despliegue de la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro.

La construcción política de Axel Kicillof sumará en agosto una pieza clave con el lanzamiento formal de las Juventudes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Luego del encuentro que mantuvo semanas atrás con los referentes del espacio en la Gobernación, el mandatario bonaerense apuesta a fortalecer una estructura propia para disputar el voto joven, uno de los principales activos electorales de La Libertad Avanza.

El acto, que originalmente estaba previsto para el 6 de junio pero fue suspendido tras el fallecimiento de Carlos "El Indio" Solari, se realizará el 22 de agosto en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, en el partido de San Martín, con un cierre encabezado por Kicillof y la participación de delegaciones bonaerenses y de otras provincias.

La reactivación del encuentro representa un paso más en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro, la herramienta política con la que el mandatario busca fortalecer su liderazgo dentro del peronismo y proyectarse hacia el escenario nacional.

El desafío de recuperar a los jóvenes

La decisión de fortalecer el MDF Juventudes responde a una preocupación compartida dentro del kicillofismo: el vínculo entre los partidos tradicionales y las nuevas generaciones atraviesa una crisis que quedó expuesta en las últimas elecciones.

En los comicios legislativos de 2025, el padrón nacional estuvo integrado por 35.987.634 electores, de los cuales alrededor de 9 millones tenían entre 18 y 30 años, mientras que otros 1.139.315 jóvenes tenían entre 16 y 17 años y podían votar de manera optativa. En conjunto, el universo de menores de 30 años ronda los diez millones de personas, uno de los segmentos más numerosos y codiciados del mapa electoral.

Ese caudal, sin embargo, presenta un desafío adicional. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional Electoral, el 34,5% de los votantes de entre 18 y 30 años no participó de las elecciones de 2025, el porcentaje de ausentismo más alto entre todas las franjas etarias. A eso se suma un bajo nivel de afiliación partidaria, un dato que refleja la distancia creciente entre los jóvenes y las estructuras políticas tradicionales.

En La Plata interpretan que ese escenario todavía está abierto y que existe margen para construir una alternativa capaz de disputar ese electorado.

El armado juvenil del MDF comenzó a gestarse a fines de 2024 con el espacio "Juventudes con Axel", cuando el Movimiento Derecho al Futuro todavía no existía formalmente. Desde entonces, fue incorporando militancia estudiantil, organizaciones sociales, agrupaciones sindicales y funcionarios del gobierno provincial.

La conducción del espacio está integrada por Ayelén López, directora provincial de Juventudes; Macarena Kunkel, directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal del Ministerio de Trabajo bonaerense; Aylén Katopodis, consejera del Partido Justicialista bonaerense; Sol Maluéndez, concejala de La Plata; y Constanza Schmukler, consejera escolar de Vicente López.

Durante la reunión que Kicillof encabezó semanas atrás en la Casa de Gobierno también participaron referentes juveniles como Brenda Vargas Matyi, Micaela Ortiz, Diego Arellano, Micaela Capece, Ángeles Sánchez, Helena Gela, Mateo Turne Camacho y Jonathan Da Cruz, además de la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

En ese encuentro quedó definido uno de los próximos objetivos del espacio: avanzar en la construcción de una red nacional que trascienda los límites de la provincia de Buenos Aires.

La proyección nacional del MDF

El despliegue ya comenzó. Según pudo reconstruir Grupo La Provincia, el MDF Juventudes inició contactos con dirigentes de Tierra del Fuego, San Juan, Chaco, Corrientes, Santa Fe y La Rioja, además de fortalecer vínculos con organizaciones universitarias, sociales y sindicales.

La estrategia también se apoya en las ramas juveniles de la CTA de los Trabajadores, la CGT, UPCN y otros gremios que integran el Movimiento Derecho al Futuro, como ATSA, Camioneros, la UOCRA y las 62 Organizaciones.

Desde el espacio aseguran que el objetivo es llegar a 2027 con una estructura federal consolidada y con capacidad de movilización propia.

"La idea es empezar a componer un ámbito de referencias nacionales", señalaron dirigentes del sector, quienes remarcan que durante este año buscarán fortalecer la organización para afrontar una eventual campaña presidencial encabezada por Kicillof.

La competencia con La Libertad Avanza

El interés por el electorado joven no es exclusivo del kicillofismo. La Libertad Avanza también comenzó a mover fichas para ampliar su presencia en ese segmento.

En la Legislatura bonaerense, el diputado Pablo Morillo presentó junto a Luis Ontiveros y Juanes Osaba un proyecto para reducir de 25 a 18 años la edad mínima para ser candidato a concejal en los municipios bonaerenses. La iniciativa apunta a incorporar dirigentes más jóvenes en las listas del espacio que conduce Sebastián Pareja en la provincia.

Mientras tanto, distintos estudios de opinión muestran que Milei mantiene una ventaja entre los menores de 30 años, aunque con señales de desgaste. Un relevamiento de Zuban Córdoba registró un 43% de potenciales votantes del Presidente dentro de esa franja etaria, frente a un 45,6% que aseguró que no lo volvería a elegir y un 11,4% de indecisos.

En el entorno de Kicillof creen que allí existe una oportunidad política para disputar un electorado atravesado por problemas como el empleo precario, el acceso a la vivienda, el costo del transporte, la salud mental, las apuestas online y la incertidumbre económica.

La construcción del MDF Juventudes no sólo busca competir con La Libertad Avanza. También forma parte de la reorganización interna del peronismo bonaerense.

Mientras La Cámpora mantiene su propia estructura juvenil y continúa promoviendo el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, el Movimiento Derecho al Futuro intenta consolidar una identidad propia alrededor de Kicillof y ampliar su volumen político con sectores sindicales, universitarios y territoriales.

En ese marco, el gobernador dejó en claro cuál pretende que sea la impronta del espacio durante la reunión realizada en Gobernación. "No se trata de inventar un discurso político vacío o buscar fórmulas mágicas para hablarle a la juventud, sino de escucharlos y construir juntos una verdadera agenda de trabajo", sostuvo.

Y agregó: "Para entender las problemáticas actuales de los pibes y las pibas necesitamos conocer cuáles son sus ideas y propuestas. No alcanza solo con acercar herramientas y políticas desde el Estado; tenemos que ofrecerles respuestas a sus inquietudes en un mundo de cambios muy veloces".