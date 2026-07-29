La UCR se mete en la pelea y suma presión contra las reelecciones indefinidas

UCR bonaerense

Tras el respaldo público del gobernador Axel Kicillof al reclamo de los jefes comunales que quieren volver a competir en 2027, el radicalismo se sumó al rechazo a una eventual eliminación del límite de mandatos para intendentes y le dio mayor volumen político a una resistencia que ya habían expresado el PRO y otros espacios.

El jefe del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, calificó la discusión como “absolutamente, como mínimo, inoportuna” y cuestionó que la Legislatura concentre esfuerzos en una reforma electoral mientras, según su diagnóstico, siguen sin respuesta problemas cotidianos de la provincia. El diputado marplatense sostuvo que el debate responde a las aspiraciones de un grupo de intendentes y no a una demanda social extendida.

La UCR pone el foco en IOMA, las escuelas y la inseguridad

“Un sistema institucional entero no puede ponerse al servicio de 80 tipos. No funciona así la democracia ni funciona así la política”, disparó Garciarena en declaraciones radiales. El titular de la bancada radical contrapuso el pedido de los jefes comunales con los reclamos por obras públicas, el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la seguridad y la infraestructura escolar.

Diego Garciarena, jefe del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense.

“La provincia de Buenos Aires tiene los servicios de IOMA cortados, una inseguridad galopante y escuelas que se llenan de agua cada vez que llueve. Hay 250.000 problemas antes que ponerse a hablar de las elecciones y las reelecciones”, afirmó.

La intervención del jefe de bloque agrega una voz institucional de peso al rechazo opositor, aunque dentro de la UCR existen matices sobre la salida que debería darse. El propio Garciarena promueve desde hace años que cada Concejo Deliberante pueda resolver las reelecciones locales, una alternativa distinta de la eliminación general del límite vigente y apoyada en la autonomía municipal.

Un rechazo que ya había levantado el PRO

El PRO bonaerense, conducido por el diputado nacional Cristian Ritondo, ya había anticipado que no acompañará cambios en la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal con respaldo del Frente Renovador. Los senadores Juan Manuel Rico Zini y Jorge Schiavone reclamaron reglas estables y ratificaron la norma que fijó un máximo de dos mandatos consecutivos.

El Movimiento de Integración y Desarrollo también expresó su rechazo y calificó una eventual vuelta a las reelecciones indefinidas como un “retroceso institucional”. Su comunicado hizo mención a los 80 de 135 jefes comunales sin posibilidad de competir nuevamente: 51 peronistas, 16 radicales, siete del PRO, cinco vecinalistas y uno de La Libertad Avanza.

La restricción fue modificada en 2021 para considerar como primer período computable el iniciado en 2019. Eso permitió nuevas candidaturas en 2023, pero impediría otra postulación en 2027 a quienes fueron reelegidos. Entre los alcanzados aparecen dirigentes del peronismo, la UCR, el PRO, fuerzas vecinales y La Libertad Avanza.

El respaldo de Kicillof y una Legislatura sin acuerdo

Kicillof defendió públicamente el derecho de los vecinos a volver a elegir a sus intendentes y remarcó que la definición corresponde a la Legislatura. “Yo no tengo reelección, soy gobernador y no estoy buscando mi reelección”, aclaró durante una visita a General Alvear.

La vicegobernadora Verónica Magario sostuvo que “las reelecciones siempre las define el pueblo con su voto, que es soberano”, mientras el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó la prohibición como “proscriptiva”.

En el Senado, Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, presentó un proyecto que elimina las restricciones para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Otra iniciativa de Luis Vivona obtuvo media sanción en 2025, pero dejó afuera a los jefes comunales. También circula la posibilidad de habilitar a los Concejos Deliberantes a decidir con una mayoría especial.

El oficialismo todavía no reúne un acuerdo: el PRO y La Libertad Avanza rechazan el cambio, el Frente Renovador mantiene su defensa de la norma vigente y La Cámpora no fijó una posición común. Garciarena cerró: “Nosotros tenemos que gobernar para la gente; los intendentes y los legisladores también tenemos que ser responsables de las cosas que realmente importan”.