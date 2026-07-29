Massa en el tablero bonaerense: unidad con condiciones, candidatos propios y veto a las reelecciones indefinidas

Massa junto a Kicillof y Máximo Kirchner.

El Frente Renovador volvió a mover sus piezas en la provincia de Buenos Aires con una estrategia de dos carriles: sostener la unidad del peronismo frente a Javier Milei y, al mismo tiempo, reservarse candidaturas, competencia interna y capacidad de bloqueo en la Legislatura.

El regreso del nombre de Sergio Massa a las conversaciones por 2027 no aparece aislado: coincide con la decisión del espacio de disputar municipios y negar sus votos a la eliminación del límite de mandatos de los intendentes.

La secuencia ubica al exministro de Economía como algo más que un posible postulante. Mientras Axel Kicillof afianza el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora conserva su propia estrategia, el massismo busca intervenir en la discusión presidencial, territorial y legislativa sin romper el frente peronista.

Massa vuelve a circular

Distintas encuestas que comenzaron a circular en el peronismo vuelven a presentar al exministro como un dirigente competitivo de cara a 2027. Incluso una de ellas lo ubica empatado con Javier Milei en un eventual balotaje.

Los sondeos reanimaron las expectativas entre dirigentes del Frente Renovador, que aseguran percibir una mejora en la valoración social del excandidato presidencial. Desde su entorno aclaran que Massa “no promete nada, escucha más de lo que dice”.

En el segundo escenario presidencial medido por QSocial este mes, Milei obtuvo 28% y Massa 21%.

El líder renovador intensificó las reuniones con dirigentes propios y de otros sectores. Por sus oficinas de la avenida Del Libertador pasaron concejales, legisladores y gobernadores. Aunque semanas atrás algunos colaboradores evaluaban una candidatura a gobernador bonaerense, Massa nunca confirmó públicamente esa alternativa. Ahora, la conversación volvió a enfocarse en la elección nacional.

El diputado Sebastián Galmarini fijó la posición pública del espacio: “Nosotros tenemos que ir juntos, porque la sociedad nos pide ganarle a Milei”. También advirtió que una coalición electoral no alcanzará por sí sola y reclamó acompañarla con una propuesta de gobierno. En las discusiones aparecen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los salarios, la inflación y la distribución de la renta petrolera, financiera, agraria y minera.

Dentro del MDF circula una interpretación: un eventual entendimiento entre el Frente Renovador y La Cámpora para impulsar a Massa a la Presidencia. Esa lectura incluye la posibilidad de que una postulación de Máximo Kirchner funcione como herramienta de negociación por la candidatura bonaerense, con Mayra Mendoza y Eduardo “Wado” de Pedro entre los nombres mencionados.

Unidad con competencia

La postura territorial completa el movimiento. Fuentes renovadoras aseguran que buscarán acuerdos en la mayoría de los distritos, pero presentarán postulantes propios donde consideren que cuentan con mejores condiciones. El ejemplo expuesto es Junín: allí anticiparon que impulsarán a Valeria Arata y que sostendrán su candidatura aun si no hubiera consenso con los demás sectores.

El massismo también afirma tener sucesores preparados en los municipios que gobierna. Si las PASO continúan vigentes, no descarta competir en distintos niveles y hasta incluye a Massa entre quienes podrían participar. La consigna transmitida por el espacio es directa: “Tenemos candidatos competitivos y el derecho a jugar”.

Ese planteo se enlaza con la defensa de la alternancia. Para el Frente Renovador, limitar los mandatos permite renovar dirigencias y, junto con la ley de paridad, puede facilitar que más mujeres lleguen a las intendencias. Esa posición choca con la ofensiva promovida por Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario para retomar el debate legislativo.

Magario respaldó la posición de Kicillof.

Los votos que no aparecen

El proyecto de la senadora Ayelén Durán propone eliminar el límite a las reelecciones de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. El Frente Renovador ratificó que no acompañará esa iniciativa ni otra de contenido similar. El “veto” massista no es una facultad institucional, sino el resultado de la cuenta parlamentaria: sin esas manos, el peronismo no reúne por sí solo los votos necesarios en el Senado bonaerense.

El oficialismo provincial debería buscar acuerdos con La Libertad Avanza u otros bloques, apoyos que hasta ahora no se concretaron. El massismo tampoco acepta que cada Concejo Deliberante resuelva la continuidad de los intendentes mediante la autonomía municipal, una salida promovida por el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren. Sus referentes sostienen que esa vía podría ser impugnada judicialmente.

La disputa también alcanza el trámite de los proyectos. Las iniciativas fueron enviadas a la Comisión de Legislación General, presidida por el senador alineado con Kicillof Germán Lago. El Frente Renovador reclama que sean tratadas por la Comisión de Reforma Política y mantiene su rechazo al cambio de la ley: “El problema es tener ideas, no solo ocupar el cargo”.