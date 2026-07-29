Desdoblamiento electoral bonaerense: qué se discute y por qué todavía no hay una definición.

Axel Kicillof mantiene abierta la decisión sobre separar las elecciones bonaerenses de las nacionales en 2027. En la Gobernación repiten que “todavía no está resuelto” y atan la definición a la continuidad de las PASO nacionales, el sistema de votación y la evolución del escenario político. La proyección presidencial del mandatario agrega una variable que no existía del mismo modo cuando desdobló en 2025.

El orden de prioridades ofrece, sin embargo, una señal. Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario acordaron impulsar en el Senado el proyecto de la legisladora del Movimiento Derecho al Futuro Ayelén Durán para habilitar nuevas postulaciones de intendentes. El expediente comenzaría su recorrido por la Comisión de Legislación General, presidida por Germán Lago, mientras la fecha electoral permanece sin definición pública.

Una cuenta presidencial

El antecedente inmediato divide las lecturas. En 2025, Kicillof convocó los comicios provinciales para el 7 de septiembre, casi un mes y medio antes de los nacionales. El peronismo ganó con amplitud en territorio bonaerense, pero el resultado nacional de octubre favoreció a Javier Milei. Cristina Fernández de Kirchner resistió aquella decisión y después sostuvo que una victoria provincial no había fortalecido la pelea contra el Presidente.

La diputada nacional de Unión por la Patria Teresa García retomó esa posición y advirtió sobre un eventual “riesgo de disgregación”: según su planteo, separar y municipalizar la campaña fragmentaría el mensaje opositor.

Aníbal Fernández, tras reunirse con el ministro de Gobierno Carlos Bianco, también rechazó repetir la experiencia. “El peronismo nunca hizo eso. Lo que sucede en la provincia tiene que estar enlazado con lo que sucede en la Nación para llevar adelante la estrategia”, afirmó. Además, defendió las primarias y respaldó la proyección nacional de Kicillof.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, introdujo otro reparo: “Si el candidato a presidente termina siendo el gobernador, resulta inconveniente desdoblar las elecciones”. El jefe comunal reclamó, además, una discusión programática dentro del PJ y sostuvo que “la unidad sin horizontes claros es pan para hoy y hambre para mañana”.

Fuerza Patria tras las elecciones nacionales de octubre.

Los intendentes hacen su cuenta

La flamante Liga de Intendentes llevó una posición diferente a la reunión de tres horas que sus once integrantes mantuvieron con Kicillof el lunes 27 de julio. En términos generales, los alcaldes defendieron las elecciones separadas y la continuidad de las PASO para resolver candidaturas. El gobernador les explicó que cualquier resolución dependerá también de las reglas que establezca la Nación.

Federico Achával, intendente de Pilar, resumió esa mirada: “El desdoblamiento va a ser una consecuencia de qué pasa a nivel nacional, de con qué sistema se vote y cómo se vote”. Aun así, remarcó que una fecha propia “fortalece la posibilidad de mostrar las gestiones” locales. Su par de Ezeiza, Gastón Granados, ya había evaluado que la experiencia de 2025 “salió muy bien” para los municipios y anticipado que la mayoría de los jefes comunales buscaría repetirla.

El Frente Renovador y el kirchnerismo evitaron hasta ahora fijar una postura conjunta. En ambos sectores afirmaron que todavía no mantuvieron conversaciones formales sobre el asunto. Máximo Kirchner dijo estar dispuesto a dialogar, pero trasladó la iniciativa al gobernador: “No voy a lugares donde no me invitan”.

Proyectos para fijar la fecha

La oposición procura que la resolución no quede únicamente en manos del Ejecutivo. El diputado de Derecha Popular Juan José Esper presentó un proyecto para impedir que los comicios provinciales coincidan con los nacionales y convertir la separación en una obligación permanente desde 2027, mediante cambios en las leyes 5.109 y 14.086.

Desde la UCR, la senadora Nerina Neumann propuso fijar las elecciones provinciales y municipales para el segundo domingo de septiembre, una eventual primaria para el último domingo de junio y una convocatoria con 180 días de anticipación.

El diputado y vicepresidente de la Cámara baja Matías Civale también impulsa fechas separadas y un tribunal electoral de alzada. el senador nacional del radicalismo Maximiliano Abad promueve además la Boleta Única de Papel y Andrés De Leo, diputado provincial de la Coalición Cívica, plantea primarias optativas para los partidos sin competencia interna.

Abad habló del “efecto arrastre” de la boleta nacional.

La Junta Electoral bonaerense, por su parte, propuso ampliar los plazos de alianzas, candidaturas y boletas. Leandro Luppi, secretario electoral del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, advirtió sobre una eventual jornada con instrumentos y categorías nacionales y provinciales: “Si volvemos a tener elecciones simultáneas con la Provincia, que va a sumar dos o tres categorías, puede ser complicado”.