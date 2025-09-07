La provincia de Buenos Aires vivió este domingo una jornada electoral clave con la renovación de 46 bancas en Diputados y 23 en el Senado bonaerense, además de concejales y consejeros escolares en los municipios.

Mientras se dan los primeros números oficiales, en el búnker de Fuerza Patria ya suenan bombos y cumbia. Desde el espacio aseguran que se imponen en la provincia por más de siete puntos sobre La Libertad Avanza. La expectativa crece aún más con la llegada del gabinete completo de Axel Kicillof a la sede partidaria.

En Malvinas Argentinas, por ejemplo, en una de las mesas Fuerza Patria cosechó 143 votos frente a 54 de LLA, mientras que en otra acta el peronismo reunió 84 sufragios contra 28 del oficialismo libertario. En La Matanza, en tanto, la lista que encabezaron Verónica Magario y Fernando Espinoza cosechó el 56% de los votos con una participación de votantes del 65%. El peronismo dobló en votos a la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, que llegaron a un 28% de los sufragios.

Con estos datos parciales, la militancia ya celebra y habla de un triunfo en secciones clave como la Segunda y la Tercera, mientras que también se impondrían en la Octava.

"Estamos contentos, la tasa de participación fue importante. Creemos que estamos en un escenario de triunfo bastante importante. Queremos saludar a todos los candidatos de todos los municipios, son sin duda parte central de este triunfo", expresó el director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini.

Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del gobernador, destacó: “Hemos tenido una jornada electoral ejemplar, que se desarrolló en orden y en paz, donde el 63% pudo elegir”.



Milei se concentra en su búnker

Del otro lado, Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, desde donde seguirá el conteo. Según trascendió, el Presidente prepara un discurso fuerte en La Plata para responder a los resultados.

En tanto, estimaciones preliminares marcan que LLA estaría logrando ventaja en la Quinta y Sexta sección electoral, mientras que en la Primera se disputa voto a voto contra Fuerza Patria.

"Estamos esperando. La elección más importante es la de octubre, pero esta es una batalla que hay que dar", afirmó el diputado Diego Santilli. Por su parte, Cristian Ritondo dijo: "Vamos a esperar, es lo más sensato, por lo menos la mesa testigo. Eso marcará cómo es la elección".