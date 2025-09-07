Manuel Passaglia: "Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios"

Desde redes, Manuel Passaglia (quien este domingo fue candidato a diputado provincial por HECHOS en la segunda sección electoral) se refirió a los resultados de los comicios.

Legislativas07 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

"HECHOS es una realidad, llegó para quedarse y competir en la provincia de Buenos Aires", dijo Manuel Passaglia en su cuenta de X.

Passaglia

En ese sentido, comentó "Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios que tanto daño le está haciendo a todos los vecinos". 

Diputados PBAResultados: ¿Qué fuerza gana bancas en Diputados?

"Y, lo más importante, demostramos que los vecinos lo que demandan ahora son RESULTADOS. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos por mucho más", dijo el hombre de la segunda sección electoral.

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado