Manuel Passaglia: "Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios"
Desde redes, Manuel Passaglia (quien este domingo fue candidato a diputado provincial por HECHOS en la segunda sección electoral) se refirió a los resultados de los comicios.Legislativas07 de septiembre de 2025Soledad Castellano
"HECHOS es una realidad, llegó para quedarse y competir en la provincia de Buenos Aires", dijo Manuel Passaglia en su cuenta de X.
En ese sentido, comentó "Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios que tanto daño le está haciendo a todos los vecinos".
"Y, lo más importante, demostramos que los vecinos lo que demandan ahora son RESULTADOS. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos por mucho más", dijo el hombre de la segunda sección electoral.
