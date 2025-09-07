ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 22:00

En esta nota de actualización permanente, GRUPOLAPROVINCIA.COM te informa los resultados de los comicios legislativos en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección Electoral, distritos donde se eligen 46 representantes para la Cámara de Diputados bonaerense. Fuerza Patria obtiene un contundente triunfo sobre La Libertad Avanza por más de 13 puntos, con más del 87 por ciento de las mesas escrutadas.







Segunda Sección Electoral

Con el 96 por ciento de las mesas esrutadas, ganó Fuerza Patria y obtuvo 4 bancas. El segundo lugar quedó para La Libertad Avanza (4 bancas) y el tercero para el espacio Hechos, de los hermanos Passaglia (3 bancas).

-Municipios: Baradero, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Zárate, Arrecifes, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento.

-Electores habilitados: 661.721 (5% del padrón provincial)

-Diputados a renovar: 11

Principales fuerzas y candidatos:

Fuerza Patria



1-Diego Nanni

2- Evelyn F. Yanz

3-Carlos Puglelli

La Libertad Avanza (LLA/PRO)

1-Natalia Blanco

2-Pablo Morillo

3- Analía Corvino

Hechos

1- Manuel Passaglia

2-María Paula Bustos

3-Ignacio Mateucci

Frente de Izquierda (FIT-U)

1- Jorge Núñez

2- Patricia Gabriela Esther González

3- Juan José Valenza





Tercera Sección Electoral

Esta sección, histórico bastión del peronismo, quedó en manos de Fuerza Patria. Con el 86 por ciento de las mesas escrutadas, el oficialismo se hace con 10 bancas y la Libertad Avanza con 6. En tanto, el Frente de Izquierda, obtuvo el tercer lugar y se encamina a conseguir 2 bancas.

-Municipios: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, San Vicente.

-Electores habilitados: 5.101.177 (35,5% del padrón provincial)

-Diputados a renovar: 18

Principales fuerzas y primeros candidatos:

Fuerza Patria

1-Verónica Magario

2-Facundo Tignanelli

3-Mayra Mendoza

La Libertad Avanza

1-Maximiliano Bondarenko

2-María Ángel Sotolano

3-Alberto Luis Ontiveros

FIT-U

1-Nicolás Del Caño

2- Mónica Schlotthauer

Somos Buenos Aires

1-Pablo Domenichini

2-Nazarena Mesias

3-Fernando Pérez

Nuevos Aires

1-Mauricio D’Alessandro

2-Micaela Kulling

3- Alejandro Trotta





Sexta Sección Electoral

La Libertad Avanza ganó en este sección del sur de la provincia. Los datos surgen del 96 por ciento de las mesas escrutadas. Obtuvo, así, 6 bancas, mientras Fuerza Patria, que quedó en segundo lugar, alcanzó las 4. Somos Buenos Aires sumó 2 bancas.

-Municipios: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puán, Rivadavia, Saavedra, Salliqueló, San Cayetano, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villarino.

-Electores habilitados: 672.483

-Diputados a renovar: 11







Principales fuerzas y primeros candidatos:

Fuerza Patria

1- Alejandro Dichiara

2-Maite Alvado

3- Esteban Alejandro Acerbo

La Libertad Avanza

1-Oscar Liberman

2- Carla Pannelli

3- Héctor Gay



Somos Buenos Aires

1-Andrés De Leo

2-Priscila Minnaard

3-Norberto García

FIT-U

1-Héctor Zaris

2-Lorena Savioli

3-Néstor Conte





Octava Sección Electoral

Ganó Fuerza Patria y obtuvo tres bancas. El segundo lugar fue para La Libertad Avanza, que se quedó también con tres bancas. Los datos surgen del 83 por ciento de las mesas escrutadas.

-Municipio: La Plata

-Electores habilitados: 576.691

-Diputados a renovar: 6

Principales fuerzas y primeros candidatos:

Fuerza Patria

1-Ariel Archanco

2-Lucía Iañez

3-Juan Martín Malpeli

La Libertad Avanza

1-Francisco Adorni

2- Julieta Quintero

3-Juan Osaba

Somos Buenos Aires

1-Pablo Nicoletti

2-Antonela Ciparelli

3- Emilio Rodríguez

FIT-U

1-María Laura Cano

2-Leonel Acosta

3-Julieta Rosas



¿Quiénes terminan su mandato el 10 de diciembre de 2025?

En la Cámara de Diputados bonaerense son 11 los legisladores que no podrán renovar sus bancas debido a la vigencia de la ley que impide más de dos mandatos consecutivos. Por Unión por la Patria, quedarán afuera Fernanda Díaz, Susana González, Mariana Larroque, Fernanda Bevilacqua y el histórico Carlos “Cuto” Moreno, además de Nicolás Russo y Facundo Tignanelli, alcanzados por la interpretación actual de la norma.

En el PRO, el presidente del bloque, Matías Ranzini, tampoco podrá seguir en funciones tras completar dos períodos consecutivos. En tanto, dentro del radicalismo, Emiliano Balbín y Anahí Bilbao —referentes del sector de Maximiliano Abad— deberán dejar su lugar, al igual que Maricel Etchecoin en la Coalición Cívica.

