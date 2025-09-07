Kicillof: "La victoria fue aplastante en toda la provincia"
El gobernador celebró el triunfo de Fuerza Patria, destacó la transparencia de las elecciones y agradeció a Cristina Kirchner y a toda la militancia por la unidad lograda.Política07 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El gobernador Axel Kicillof se expresó tras el triunfo electoral y afirmó: “La victoria fue aplastante en toda la provincia”. El mandatario resaltó la organización de los comicios: “Desdoblamos, tuvimos unas elecciones transparentes sin una sola denuncia”.
Kicillof agradeció a quienes participaron de la construcción de la unidad dentro de Fuerza Patria: “Gracias Sergio (Massa), gracias a Cristina (Kirchner) que fue injustamente condenada y tendría que estar en este escenario”.
Con el 93% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se impone con el 47,13% de los votos en la provincia de Buenos Aires, dejando a La Libertad Avanza en el segundo lugar con el 33,80%. La diferencia marca un resultado contundente que consolida al peronismo como fuerza dominante.
“Es la primera vez que hay un Gobierno nacional de esta orientación y signo político tan extravagante y bizarro, pero que al mismo tiempo la PBA se gobierna de una mirada y concepción diferente de lo que pasa en la Nación”, sostuvo Kicillof.
“No se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la diversidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina", agregó.
Sobre el final, le envió un mensaje al presidente Javier Milei: "Tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos. Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo”.
Cristina Kirchner y el festejo en San José 1111
Desde el balcón de San José 1111, Cristina Fernández de Kirchner celebró junto a su hijo Máximo: “Esta es una jornada histórica en la que decidieron ponerle un límite a un presidente que parece no comprender que tiene que gobernar para todos”.
En un audio enviado al búnker de Fuerza Patria, añadió: “Este es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto amamos”, y agradeció el trabajo de Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y toda la militancia que fiscalizó la elección.
Miles de militantes se congregaron en las calles de Buenos Aires y La Plata para acompañar los festejos. En el búnker de La Plata, los cantos de “para Axel la conducción” destacaron al gobernador como uno de los grandes protagonistas de la jornada, en un clima de celebración y unidad peronista.
Batakis: "Kicillof tiene una gestión enfocada en mejorarle la vida a la gente"
La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, se refirió al contundente triunfo de Fuerza Patria.
Gobernadores cruzan a Milei: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos"
Tras la paliza electoral bonaerense, mandatarios peronistas y de Provincias Unidas lanzaron duras advertencias al Gobierno nacional y le reclamaron gestión.
Sileoni: "La era del Estado presente no ha terminado"
El Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, dijo que el peronismo obtuvo "una victoria contundente" en los comicios legislativos.
Milei: "No se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno"
El presidente Javier Milei se refirió al resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo desde el búnker de LLA situado en Gonnet, partido de La Plata.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.