El gobernador Axel Kicillof se expresó tras el triunfo electoral y afirmó: “La victoria fue aplastante en toda la provincia”. El mandatario resaltó la organización de los comicios: “Desdoblamos, tuvimos unas elecciones transparentes sin una sola denuncia”.

Kicillof agradeció a quienes participaron de la construcción de la unidad dentro de Fuerza Patria: “Gracias Sergio (Massa), gracias a Cristina (Kirchner) que fue injustamente condenada y tendría que estar en este escenario”.

Con el 93% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se impone con el 47,13% de los votos en la provincia de Buenos Aires, dejando a La Libertad Avanza en el segundo lugar con el 33,80%. La diferencia marca un resultado contundente que consolida al peronismo como fuerza dominante.

“Es la primera vez que hay un Gobierno nacional de esta orientación y signo político tan extravagante y bizarro, pero que al mismo tiempo la PBA se gobierna de una mirada y concepción diferente de lo que pasa en la Nación”, sostuvo Kicillof.

“No se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la diversidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina", agregó.

Sobre el final, le envió un mensaje al presidente Javier Milei: "Tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos. Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo”.

Cristina Kirchner y el festejo en San José 1111

Desde el balcón de San José 1111, Cristina Fernández de Kirchner celebró junto a su hijo Máximo: “Esta es una jornada histórica en la que decidieron ponerle un límite a un presidente que parece no comprender que tiene que gobernar para todos”.

En un audio enviado al búnker de Fuerza Patria, añadió: “Este es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto amamos”, y agradeció el trabajo de Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y toda la militancia que fiscalizó la elección.

Miles de militantes se congregaron en las calles de Buenos Aires y La Plata para acompañar los festejos. En el búnker de La Plata, los cantos de “para Axel la conducción” destacaron al gobernador como uno de los grandes protagonistas de la jornada, en un clima de celebración y unidad peronista.

