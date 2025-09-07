Milei: "No se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno"

El presidente Milei le agradeció a los fiscales y a todos los que pusieron el hombro en la elección legislativa que se desarrolló este domingo en la provincia. "Sin ninguna duda hemos tenido una clara derrota. Un revés electoral y hay que aceptarlo", comentó.

Sobre el peronismo, dijo "Ellos pusieron en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace 40 años, como hacen en las elecciones ejecutivas".

En otro tramo de su discurso, indicó "Vamos a hacer una profunda autocritica. No hay opción de repetir errores".

"Más allá del resultado electoral, quiero señalar que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el 2023 no se va a modificar sino que se redoblará. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes al equilibrio fiscal. Vamos a seguir dando lucha contra la inseguridad, manteniendo las reformas en el Ministerio de Justicia. Vamos a continuar estando del lado del bien del mundo. No se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno. No estamos dispuestos a entregar un modelo que bajó la inflación", dijo Milei en un discurso corto que brindó desde el búnker de LLA.

