Sin PASO, menos mujeres con poder en los municipios
Un análisis reciente examinó el impacto de la suspensión de las elecciones primarias 2025 en las candidaturas femeninas y el acceso al poder en las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires.Política19 de diciembre de 2025Pamela Orellana
La suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) en la provincia de Buenos Aires durante 2025 volvió a poner en discusión el impacto de las reglas electorales sobre la calidad democrática. Un estudio reciente advierte que la decisión afectó de manera directa la participación política de las mujeres en el ámbito municipal, reduciendo su visibilidad, su competitividad y sus posibilidades reales de acceder a espacios de poder.
El trabajo, elaborado por Melisa Greco, magíster en Género, Sociedad y Políticas, doctorando en Ciencias Sociales e integrante de la Red de Politólogas Argentinas, analiza de forma comparada los comicios de 2023 —cuando regían las primarias— y los de 2025, ya sin ese mecanismo. La conclusión central es clara: aunque la paridad formal se mantuvo, la igualdad sustantiva se vio debilitada.
Menos competencia y más poder en las cúpulas
Según el estudio, la suspensión de las EPAOS concentró la definición de candidaturas en las cúpulas partidarias, espacios históricamente masculinizados. Ese corrimiento tuvo un impacto directo en la conformación de listas municipales, donde se redujo la presencia de mujeres en posiciones competitivas y, especialmente, en los encabezamientos.
Los datos muestran que las listas encabezadas por mujeres pasaron del 22,9% en 2023 al 14,5% en 2025. Para Greco, este retroceso evidencia que “las reglas electorales no son neutras”, sino que modelan las oportunidades de acceso al poder político y pueden generar efectos diferenciados según el género.
El trabajo subraya que la eliminación de las primarias no solo limitó la competencia interna, sino que también redujo la visibilidad pública de las candidaturas femeninas y la emergencia de nuevos liderazgos locales.
Paridad formal, desigualdad real
En términos de representación descriptiva, el estudio detecta un leve crecimiento de la presencia femenina en los concejos deliberantes: pasó del 45,1% en 2023 al 46,1% en 2025. Sin embargo, ese avance numérico no alcanzó un escenario de paridad plena y convive con fuertes desigualdades en el acceso a los espacios de decisión.
El análisis por secciones electorales expone diferencias marcadas. Mientras la Cuarta Sección se acerca a la paridad, con un 48,2% de mujeres, la Octava Sección muestra una brecha más pronunciada, con apenas un 41,7%. Esta disparidad refuerza la idea de que la igualdad formal garantizada por la ley no se traduce automáticamente en igualdad sustantiva.
Un debate sin perspectiva de género
El estudio también pone el foco en el debate legislativo que derivó en la suspensión de las EPAOS. Según Greco, la discusión estuvo centrada casi exclusivamente en cuestiones vinculadas al calendario electoral y careció de una mirada de género, omitiendo los efectos diferenciados que el cambio de reglas podía generar sobre la participación política femenina.
En sus conclusiones, la autora advierte que la suspensión de las primarias constituye un retroceso en el fortalecimiento de la democracia paritaria y plantea un desafío de mayor alcance: evitar que las reglas electorales funcionen como mecanismos de exclusión encubierta.
El trabajo sostiene que la legislación, aunque necesaria, no es suficiente. Los cambios culturales y organizativos a nivel local resultan clave para consolidar una mayor igualdad de género y garantizar condiciones reales para disputar poder político. En ese marco, el debate sobre las EPAOS excede lo coyuntural y vuelve a interpelar el diseño institucional y el compromiso democrático de cara al futuro.
