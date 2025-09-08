Tras darse a conocer los aplastantes resultados en la provincia de Buenos Aires, distintos gobernadores se pronunciaron en contra del gobierno de Javier Milei y coincidieron en señalar que se trató de un "llamado de atención" de la ciudadanía.

Desde el espacio Provincias Unidas como también desde el peronismo, los mandatarios utilizaron sus redes sociales para advertirle al Presidente sobre el mensaje que dejaron las urnas.

El santafesino Maximiliano Pullaro lanzó un mensaje directo: "En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Sin gestión, no hay futuro".

En la misma línea, el cordobés Martín Llaryora remarcó: "Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división no se resuelven los problemas".

El jujeño Carlos Sadir se sumó con dureza: "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro", mientras que el santacruceño Claudio Vidal marcó: "Las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas".

Una vez más, el mensaje fue claro: Sin gestión y sin diálogo no hay futuro.

Los argentinos no quieren más confrontaciones innecesarias, necesitan hechos. Necesitan ser escuchados.



Por eso, tenemos mucho por hacer, tenemos que resolver los problemas de los argentinos y atender a… — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) September 8, 2025







Gobernadores peronistas endurecen críticas

Desde el peronismo, las voces también fueron contundentes. Sergio Ziliotto (La Pampa) ironizó: "Un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo. Se vienen más temporadas".

El riojano Ricardo Quintela fue también uno de los primeros en expresarse: "El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei. Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla".

El tucumano Osvaldo Jaldo felicitó a Kicillof por un triunfo que "ratifica el rumbo de su gestión y demuestra el respaldo de los bonaerenses a Fuerza Patria, poniendo un freno a las políticas del Gobierno Nacional".

En tanto, Raúl Jalil (Catamarca) advirtió: "Gobernar es escuchar y decidir. Las Provincias del interior productivo también tienen que ser parte del diálogo que la gente pide".

Por su parte, el salteño Gustavo Sáenz pidió grandeza: "No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte".