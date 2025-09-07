Fiebre en el mercado: el dólar cripto saltó a $1.450

Bonos, dólar y acciones: el mercado anticipa escenarios tras la votación en PBA
Los analistas plantean tres escenarios posibles: triunfo del oficialismo, derrota o empate técnico. ¿Cuáles serían las consecuencias?
La divisa virtual se disparó tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires y ya marca el pulso de lo que puede pasar este lunes en los mercados.Economía07 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires sacudió el tablero económico. Mientras los bancos y mercados tradicionales estaban cerrados, el dólar cripto pegó un salto y se ubicó en torno a los $1.450 en las principales exchanges, marcando un récord que anticipa una semana agitada.
Según datos del portal CriptoYa, que promedia la cotización en diez plataformas, la divisa virtual mostró fuertes oscilaciones durante la jornada electoral.
Minutos antes de las 21, cuando ya se conocían resultados parciales, trepó hasta los $1.406. Con el escrutinio confirmando la amplia victoria del peronismo, la cotización escaló por encima de los $1.450. Algunos portales llegaron a pedir entre $1.440 y $1.470, como señaló Julián Serrano, CEO de Bitso.
Las stablecoins, que siguen al dólar oficial, también acompañaron la suba. El Tether (USDT) y Dai se negociaron en $1.392, mientras que la USD Coin (USDC) alcanzó los $1.401.
En las billeteras digitales, el “dólar Mercado Pago” cotizaba a $1.387, aunque en algunos momentos superó los $1.430. La diferencia entre compra y venta llegó al 4,5%.
El banco JP Morgan había anticipado que, si el peronismo ganaba por más de 5 puntos, el dólar saltaría hasta $1.460. Finalmente, el resultado fue de 47% a 37%, con 10 puntos de diferencia, y el mercado cripto ya rompió esa barrera.
Exchanges como Buenbit, CryptoMarket Pro y Belo operaron por encima de $1.462, mientras que Decrypto y Eluter llegaron a $1.480.
Con los mercados oficiales abriendo a las 10:00, los analistas esperan que el salto del dólar cripto impacte en el MEP y el CCL, los más utilizados por las mesas de dinero y los exchanges locales. La semana arranca con tensión cambiaria y un Gobierno debilitado que ahora deberá enfrentar una presión extra sobre la divisa.
