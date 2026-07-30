Inauguraron una Estación Transformadora que mejorará el suministro eléctrico en Salto y Gahan

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía, finalizó la construcción de una Línea de Media Tensión (LMT) de 33 kV entre las localidades de Salto y Gahan y una Estación Transformadora Rural Intemperie de 33/13,2 kV, una obra destinada a fortalecer el sistema de distribución eléctrica en la región.

Los trabajos incluyeron el desarrollo de la ingeniería, la provisión de materiales, la construcción, el montaje, los ensayos y la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones, que quedaron integradas al Sistema de Distribución de Energía Eléctrica de la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad de Gahan.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico, dando respuesta a la demanda actual y con capacidad para abastecer hasta 2.500 usuarios residenciales potenciales, garantizando un servicio más seguro y confiable para la localidad y las zonas aledañas.

Además del impacto sobre los hogares, la obra busca generar condiciones para favorecer la radicación de nuevas industrias, comercios y emprendimientos productivos, fortaleciendo el desarrollo económico de Gahan y del partido de Salto.

Inversión para fortalecer la infraestructura eléctrica

Desde diciembre de 2019, la Provincia impulsa un plan sostenido de inversión en infraestructura energética con el objetivo de fortalecer el sistema eléctrico bonaerense, mejorar la calidad del servicio y acompañar el crecimiento productivo y demográfico.

En ese marco, ya se finalizaron 28 obras eléctricas, mientras que seis permanecen en ejecución y cinco se encuentran en proceso licitatorio. Además, está prevista la realización de cuatro nuevas obras, entre ellas tres de Alta Tensión (132 kV) y una de Media Tensión (33/13,2 kV).

A esta intervención se suma la ampliación de la Estación Transformadora Salto mediante la incorporación de una nueva celda de 33 kV para vincular la Línea de Media Tensión, una obra financiada por el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA) a través del Agregado Tarifario.