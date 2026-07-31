Las Flores fortalece sus servicios turísticos

La iniciativa, gestionada desde la Dirección de Turismo y Promoción, busca profesionalizar los servicios, fortalecer el trabajo local y generar nuevas oportunidades para una actividad estratégica en el desarrollo de la ciudad.

A través de este convenio de cooperación, empresarios y trabajadores de establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad podrán acceder a propuestas de formación gratuitas, diseñadas para brindar respuestas concretas a los desafíos que atraviesa actualmente la actividad.

La firma fue encabezada por el intendente Fabián Blanstein junto al miembro de Comisión Directiva de la AEHG, Germán Nolberto Aguilar, consolidando además una nueva instancia de trabajo conjunto entre la Entidad, el Municipio y Fehgra.

El acuerdo contempla un programa de capacitaciones con contenidos seleccionados según las necesidades manifestadas por los referentes del sector local, para aportar herramientas, actualizar conocimientos, optimizar procesos y fortalecer la gestión de los establecimientos.

Asimismo, el convenio prevé la realización de masterclass gastronómicas en el marco de las Fiestas Populares de Las Flores, vinculando la capacitación profesional con la promoción de la cocina regional y la puesta en valor de la identidad cultural de la localidad.

Desde el Municipio se indicó que, con esta articulación se continúan acercando herramientas concretas a los emprendedores y trabajadores del sector turístico local, promoviendo oportunidades de crecimiento y fortaleciendo una actividad que genera empleo, impulsa el consumo local y contribuye al desarrollo turístico y económico de cada destino.