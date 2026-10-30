Revilla convocó a escuelas, familias y clubes a trabajar en la prevención del suicidio juvenil

La intendenta de General Arenales participó de una jornada en el Congreso, invitada por Maximiliano Abad. Destacó la escucha y el trabajo conjunto entre instituciones, profesionales de la salud y gobiernos.
Municipales30 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, llamó a fortalecer el trabajo entre escuelas, familias, clubes, profesionales de la salud y autoridades para prevenir el suicidio juvenil. El planteo fue realizado tras participar de una jornada en el Congreso de la Nación, por invitación del senador nacional Maximiliano Abad, junto a especialistas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Revilla
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Revilla expresó su preocupación por la problemática y puso el foco en las dificultades que pueden enfrentar los entornos cercanos al momento de brindar ayuda.

“Detrás de cada situación hay un joven, una familia, amigos y toda una comunidad que muchas veces no sabe cómo actuar o cómo ayudar”, señaló.

La jefa comunal destacó la necesidad de conversar sobre el tema y aprender a reconocer señales de alerta. También remarcó la importancia de prestar atención a lo que atraviesan los jóvenes y de generar espacios de escucha y acompañamiento.

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“Creo que tenemos que hablar más de estos temas, aprender a reconocer las señales de alerta y, sobre todo, escuchar, acompañar y estar atentos a lo que les pasa a nuestros chicos”, sostuvo.

Un trabajo compartido entre instituciones y gobiernos

El planteo de Revilla incluyó tanto a los ámbitos cotidianos de los jóvenes como a los profesionales y funcionarios. La intendenta convocó a coordinar esfuerzos para fortalecer la prevención y desarrollar herramientas que permitan acompañarlos.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Abad también destacó el papel de las escuelas, las familias y los equipos de salud en la prevención del suicidio juvenil. En sus declaraciones sobre la jornada, el senador subrayó la importancia de escuchar sin juzgar y facilitar el acceso a profesionales.

Revilla, por su parte, incluyó expresamente a quienes tienen responsabilidades de gobierno dentro de esa tarea conjunta. “Las escuelas, las familias, los clubes, los profesionales de la salud y quienes tenemos responsabilidades de gobierno debemos trabajar juntos para fortalecer la prevención y generar herramientas de acompañamiento”, afirmó.

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