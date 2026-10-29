Lanús avanza con pavimento y nuevos espacios públicos en distintos barrios

El Municipio de Lanús continúa ejecutando obras en distintos puntos del distrito con dos ejes principales: la mejora de la red vial y la recuperación de espacios públicos.

Por un lado, avanza el Plan de Pavimentación en barrios como Villa Argerich. Por otro, siguen las intervenciones vinculadas al Parque Lineal del Oeste, que atraviesa sectores de Valentín Alsina y Villa Caraza.

Nuevos trabajos en Villa Argerich

Durante los últimos días se realizaron tareas de pavimentación en hormigón en la intersección de Manuel Ocampo y Concejal Noya, en Villa Argerich, Lanús Oeste.

En ese mismo sector también se llevaron adelante trabajos de tomado de juntas.

Las tareas se extendieron además a la intersección de Noya y Liniers.

Reencarpetado asfáltico en otros puntos

En paralelo, el Municipio avanzó con trabajos de reencarpetado asfáltico mediante el Plan Asfáltica Municipal.

Entre las intervenciones se encuentran Santiago del Estero y Seguí, además de Intendente Manuel Quindimil al 500.

Las obras forman parte de una estrategia que busca mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal.

Once frentes de obra diarios

Lanús mantiene actualmente 11 frentes de obra distribuidos en distintos sectores.

Tres están destinados a cuadras completas y cuatro a tareas de bacheo.

A ellos se suman dos frentes de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos.

Un plan que llega hasta 2027

El Plan de Pavimentación 2024–2027 contempla obras de asfalto en 800 cuadras completas.

También prevé unas 2.000 intervenciones de bacheo.

La planificación busca sostener trabajos en distintos barrios durante todo el período.

Mejora de calles y seguridad vial

Las intervenciones viales tienen como objetivo mejorar la circulación y reducir problemas asociados al deterioro del pavimento.

También apuntan a reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de tránsito cotidiano.

El plan combina obras de mayor escala con trabajos puntuales de mantenimiento.

Avanza el Parque Lineal del Oeste

En otro orden, el Municipio continúa con las obras de urbanización y recuperación de espacios verdes en Villa Constitución y Villa Ilaza, en Valentín Alsina.

Estas tareas forman parte del proyecto Parque Lineal del Oeste.

La iniciativa busca generar espacios públicos de calidad para vecinos y familias.

Nuevos juegos e iluminación

Uno de los últimos avances se produjo en la intersección de Millán y Lucero.

Allí se colocaron nuevos juegos.

También se realizaron mejoras en las luminarias y en el entorno general del sector.

Un corredor de más de cinco kilómetros

El Parque Lineal del Oeste se desarrolla a lo largo de más de cinco kilómetros.

El corredor atraviesa la traza del ex ferrocarril Belgrano Sur desde Villa Caraza hasta Valentín Alsina.

La intervención busca recuperar este espacio y darle nuevos usos urbanos.

Mobiliario, accesibilidad y canchas

El proyecto contempla la incorporación de nuevo mobiliario urbano.

También prevé mejoras en iluminación y accesibilidad.

A esto se suma la instalación de juegos y la incorporación de canchas multideporte.

Espacios para el encuentro

La propuesta busca generar lugares de recreación y encuentro para familias.

El objetivo es que los espacios puedan ser utilizados por niñas, niños, jóvenes y adultos.

La recuperación del corredor apunta a transformar una traza ferroviaria en un nuevo eje urbano.

Una obra con fondos municipales

Desde el Municipio indicaron que el proyecto se ejecuta con presupuesto 100% municipal.

La iniciativa forma parte del programa Distrito La Ribera.

Ese plan tiene como objetivo recuperar unas 560 hectáreas de la zona.