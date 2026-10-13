El intendente de Lanús, Julián Álvarez, participó del 102° aniversario de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste y acompañó a autoridades, integrantes de la institución y vecinos en una jornada que incluyó la inauguración de la Escuela de Cadetes “Héroes de Malvinas” y la recuperación del histórico edificio de la Asociación de Amigos.

La actividad puso el foco en el fortalecimiento de la formación bomberil y en la recuperación de un espacio comunitario que permanecía en desuso.

“Cumplen un rol fundamental”

Durante el acto, Álvarez destacó la importancia de los Bomberos Voluntarios dentro de la comunidad.

“Los Bomberos Voluntarios cumplen un rol fundamental en nuestra comunidad”, expresó.

El intendente remarcó que el acompañamiento municipal apunta no solo a sostener el trabajo cotidiano de la institución, sino también a generar espacios de formación para las nuevas generaciones.

Formación para chicos y jóvenes

La Escuela de Cadetes “Héroes de Malvinas” está destinada a chicos y chicas de entre 12 y 17 años.

Actualmente, el espacio cuenta con 27 cadetes que participan de actividades todos los sábados, de 14 a 17.

La propuesta incluye formación temprana en prevención, autocuidado, compromiso comunitario y vocación de servicio.

“Formarse para cuidar a sus vecinos”

Álvarez puso especial énfasis en el valor educativo de la iniciativa.

“Desde Lanús Gobierno seguimos acompañando a esta institución y fortaleciendo espacios como la Escuela de Cadetes, donde chicos y chicas se forman en la prevención, el compromiso y la vocación de servicio para cuidar a sus vecinos y vecinas”, señaló.

La idea es que la formación combine aprendizaje técnico con valores ligados a la solidaridad y al servicio comunitario.

Una obra realizada con apoyo municipal

La construcción de la Escuela de Cadetes fue posible a través de un subsidio otorgado por Lanús Gobierno.

La intervención permitió crear un espacio específico para la capacitación de jóvenes interesados en el ámbito bomberil.

Además, la obra se desarrolló en un entorno pensado para garantizar seguridad, inclusión y aprendizaje.

Recuperación de la Asociación de Amigos

La iniciativa también permitió poner en valor el edificio de la histórica Asociación de Amigos, ubicado en la calle Cnel. D’Elía.

El espacio se encontraba en desuso y ahora podrá volver a funcionar como punto de encuentro para los vecinos del barrio.

La recuperación suma así una dimensión comunitaria a la obra vinculada con la escuela.

Un espacio para nuevas generaciones

La Escuela de Cadetes busca funcionar como semillero de futuros integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

La formación temprana permite que los jóvenes se acerquen a la institución, conozcan su funcionamiento y adquieran herramientas vinculadas con la prevención y la asistencia.

Al mismo tiempo, el proyecto fortalece el vínculo entre la institución y la comunidad.

102 años de historia

La inauguración se dio en el marco del 102° aniversario de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste.

La celebración permitió reconocer la trayectoria de la institución y renovar su compromiso con el distrito.

Con la nueva Escuela de Cadetes y la recuperación de la Asociación de Amigos, el aniversario quedó atravesado por una mirada puesta en la continuidad y en el futuro.