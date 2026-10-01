“Lanús se prepara”: simulacro ante un evento climático extremo y capacitación de equipos

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la tercera Jornada de Emergencias “Lanús se prepara”, en la que se presentó la actualización del Protocolo Municipal de Gestión Integral del Riesgo. El encuentro se desarrolló en el Auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal y estuvo orientado a fortalecer la organización y la respuesta de los servicios locales ante situaciones de emergencia.

“Es fundamental el trabajo coordinado y en conjunto entre el Estado Municipal y los diferentes servicios de emergencias locales”, expresó Álvarez. El intendente vinculó esa tarea con la adquisición de equipamiento y la formación tanto del personal como de la comunidad.

“Por eso compramos más y mejor equipamiento, además de que estamos capacitando a nuestros equipos y a la ciudadanía en general sobre cómo actuar frente a esta situación”, sostuvo.

La convocatoria estuvo dirigida a profesionales de la salud, bomberos, socorristas, integrantes de Defensa Civil, rescatistas, técnicos de emergencias, primeros respondientes y conductores sanitarios. También incluyó a personal municipal, promotores comunitarios y voluntarios.

Un simulacro para coordinar la respuesta de los equipos

Después de la presentación del protocolo, se desarrollaron bloques de capacitación y un simulacro de respuesta ante un evento climático extremo. La propuesta buscó reforzar los criterios de intervención y mejorar la coordinación entre los equipos que actúan en situaciones críticas.

La jornada también contó con talleres específicos sobre ECO FAST, ECO post trauma y ultrasonido en reanimación cardiopulmonar (RCP), destinados a aportar herramientas prácticas para la atención de emergencias.

Según informó el Municipio, estas acciones forman parte de una preparación que contempla el fenómeno El Niño. Entre las medidas desarrolladas se encuentran la creación del Comité Operativo de Emergencia (COE), la declaración de la Emergencia Sanitaria, Climática e Hídrica y la elaboración del mapa de riesgo hídrico.

A esas iniciativas se sumaron una campaña de concientización, el refuerzo de las Jornadas de Autocuidado para vecinos y la intensificación de las tareas habituales de los servicios municipales.

Vehículos y equipamiento para los servicios de emergencia

El Municipio detalló que el fortalecimiento de Defensa Civil incluyó 12 nuevos vehículos operativos, 20 grupos electrógenos y una lancha operativa.

Para los Bomberos Voluntarios, informó la incorporación de un nuevo hidroelevador, ocho kayaks, chalecos salvavidas, capas de lluvia, botas y bastones telescópicos.

En cuanto al Sistema de Emergencias Lanús, el balance municipal consignó 21 unidades activas y 11 bases operativas. También enumeró 12 desfibriladores, 15 electrocardiógrafos digitales, seis monitores multiparamétricos y nueve aspiradores como parte de los recursos destinados a la respuesta sanitaria.