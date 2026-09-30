General Pinto otorgó un terreno en comodato a los Bomberos Voluntarios

La Municipalidad de General Pinto otorgó un terreno en comodato precario y gratuito a la Asociación Bomberos Voluntarios de General Pinto, que lo destinará a sus prácticas. El contrato fue firmado por el intendente Fernando Rodríguez y el titular de la institución, Paulo Martín, y establece una vigencia de diez años desde su suscripción.

El convenio dispone que el inmueble “será destinado exclusivamente al uso de las prácticas propias de Bomberos Voluntarios”. De esta manera, la entidad contará con un espacio específico para desarrollar esas actividades, bajo las condiciones previstas en el acuerdo con el Municipio.

Además del destino del predio y del plazo de uso, el contrato establece obligaciones para la asociación. Bomberos deberá conservar el lugar en buen estado y hacerse cargo de las reparaciones menores que resulten de su utilización.

Las intervenciones que impliquen refacciones, mejoras o instalaciones requerirán autorización previa. Esa condición forma parte de las pautas fijadas para el uso y mantenimiento del inmueble cedido.

Aunque el comodato es gratuito, el convenio asigna a la institución el pago de los impuestos. También establece que la entidad asumirá la responsabilidad civil ante los inconvenientes que pudieran producirse.