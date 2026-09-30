Cañuelas impulsa inversiones y suma nuevos eventos para fortalecer su perfil productivo

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, desarrolló una agenda vinculada con la producción, las inversiones y la generación de nuevas propuestas para el distrito.

Por un lado, visitó la sede del Banco Provincia, donde mantuvo una reunión de trabajo para analizar herramientas de financiamiento y proyectos vinculados al Mercado Agroganadero. En paralelo, acompañó la primera edición del 4x4 Off Road Fest realizada en Cañuelas, un encuentro que reunió vehículos preparados, motorhomes, campers, equipamiento, clubes y empresas.

Reunión de trabajo en Banco Provincia

Durante su visita a la entidad bancaria, Fassi puso el foco en las posibilidades de seguir fortaleciendo el acompañamiento a la producción y a las inversiones en el distrito.

La reunión permitió repasar distintas herramientas de financiamiento disponibles y conversar sobre proyectos vinculados al Mercado Agroganadero, uno de los espacios centrales para la actividad productiva local.

“La articulación es fundamental”

La intendenta destacó especialmente el trabajo conjunto entre el sector público y las instituciones.

“La articulación entre el sector público y las instituciones es fundamental para seguir impulsando el desarrollo productivo de nuestro distrito”, expresó.

El planteo apunta a sostener mecanismos que faciliten inversiones y acompañen a distintos actores vinculados con la actividad económica.

Financiamiento y desarrollo productivo

La reunión con Banco Provincia estuvo orientada a identificar instrumentos que puedan servir para proyectos de crecimiento y expansión.

La intención es que las herramientas financieras disponibles puedan acompañar tanto inversiones existentes como nuevas iniciativas vinculadas con el desarrollo de Cañuelas.

Dentro de esa agenda, los proyectos relacionados con el Mercado Agroganadero tuvieron un lugar destacado.

Cañuelas recibió por primera vez el 4x4 Off Road Fest

En otro frente, el distrito fue sede por primera vez del 4x4 Off Road Fest.

La propuesta reunió vehículos preparados, motorhomes, campers, equipamiento específico, clubes y distintas empresas vinculadas con el sector.

El evento amplió la agenda de actividades del distrito y convocó a participantes y expositores de distintos perfiles.

Recorrida junto a Arrieta, Di Giacomo y Cruz

Fassi recorrió el predio acompañada por Gustavo Arrieta, Marcelo Di Giacomo y Juan Ángel Cruz.

Durante la visita, la intendenta pudo dialogar con expositores y participantes y conocer de cerca las distintas propuestas presentes en el encuentro.

La recorrida permitió además tomar contacto con sectores vinculados al automovilismo recreativo, el turismo itinerante y el equipamiento especializado.

Cañuelas recibió por primera vez el 4x4 Off Road Fest, un encuentro que reúne vehículos preparados, motorhomes, campers, equipamiento, clubes y empresas.



Junto a @GustavoHArrieta, @marce_digiacomo y @JuanAngel_Cruz recorrimos el predio y pude conversar con muchos de los… pic.twitter.com/M97jGGYBBt — Marisa Fassi (@marisafassi) September 26, 2026

Un evento con múltiples propuestas

El 4x4 Off Road Fest reunió una variedad de propuestas ligadas al mundo motor y al aire libre.

La presencia de vehículos, campers, motorhomes y empresas generó un espacio de exposición y encuentro entre aficionados, clubes y actores comerciales.

La realización en Cañuelas sumó una nueva actividad a la agenda local.