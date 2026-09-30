Echarren contra Milei por las tierras: “Un gobierno cipayo regalando la Patria”

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó a Javier Milei por la derogación de la Ley de Tierras y apuntó contra la intervención de la Corte Suprema en el reclamo impulsado por excombatientes de Malvinas. “Un gobierno cipayo regalando la Patria”, expresó al rechazar la política del Gobierno nacional sobre la adquisición de tierras por extranjeros.



“Desde hoy no hay límite para vender la tierra argentina a extranjeros. Ni en la frontera, ni en ríos y lagos”, afirmó. Con esa advertencia, Echarren vinculó su cuestionamiento con la defensa de la soberanía y puso el foco en las zonas que considera comprometidas por la medida.

El intendente situó el origen de la decisión en 2023 y destacó la actuación de los veteranos: “Lo decretó Milei en 2023. Lo frenaron los excombatientes de Malvinas”. Luego dirigió su crítica al máximo tribunal: “La Corte les dijo que no pueden defender la soberanía”.

La medida aludida es el artículo 154 del DNU 70/2023, que dispuso la derogación de la Ley 26.737. Esa disposición integra el decreto dictado en diciembre de 2023 por el Gobierno nacional. Argentina.gob.ar

La resolución judicial que motivó el cuestionamiento se centró en la legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata para presentar la demanda. La Corte revocó el fallo que había frenado la derogación, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo.