Zona Fría: Achával respaldó el reclamo de Susbielles y los municipios

El intendente de Pilar, Federico Achával, respaldó desde Bahía Blanca el reclamo de Federico Susbielles y los municipios afectados por los cambios en el régimen de zonas frías. Durante una visita junto a integrantes de la Liga de Intendentes, defendió el beneficio por su aporte a la economía familiar y planteó la necesidad de construir una agenda compartida de producción y empleo.

A través de sus redes sociales, Achával informó que el encuentro reunió el acompañamiento al reclamo por el régimen con una mirada sobre las capacidades económicas del sur bonaerense.

“Como intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar y trabajar para transformar la realidad de nuestros territorios”, expresó. Con ese argumento, manifestó su respaldo al planteo de Susbielles y mencionó a 93 municipios que, según señaló, se verán afectados por la modificación.

Achával describió el régimen de zonas frías como “un beneficio que alivia la economía de millones de familias bonaerenses”. Su declaración puso el foco en la importancia de esa asistencia para los hogares y en el acompañamiento de los intendentes a los distritos alcanzados por los cambios.

La visita también tuvo un eje productivo. El intendente de Pilar definió a Bahía Blanca como “una ciudad estratégica para el desarrollo de la Provincia” y destacó la articulación entre su actividad portuaria, industrial y agropecuaria.

“Su puerto, industria, campo y sus capacidades productivas demuestran el enorme potencial que tiene la región para generar trabajo y oportunidades”, sostuvo.

Como cierre, Achával vinculó el trabajo conjunto de los municipios con una agenda de desarrollo nacional. “Vamos a seguir trabajando en una agenda común que defienda la soberanía y ponga a la producción y al empleo como ejes fundamentales para el desarrollo del país”, afirmó.