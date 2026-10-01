Espinoza, contra el fallo sobre tierras: “La Patria no se vende”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, rechazó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la venta de tierras a extranjeros. El dirigente sostuvo que el fallo compromete la soberanía territorial y cuestionó el alineamiento del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos.

Espinoza

“Ahora, con esta medida de la Corte, se abre la puerta a privados y Estados extranjeros para que se apropien de tierra argentina”, afirmó. Su cuestionamiento vinculó el acceso a la propiedad del suelo con el control de los recursos nacionales.

La Corte revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales. La resolución se basó en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para impulsar la demanda y no implicó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esa disposición.

Espinoza reivindicó la intervención judicial de los veteranos. “Fueron ex combatientes de Malvinas los que consiguieron la medida cautelar que frenó el ímpetu extranjerizador del suelo argentino que impulsa Milei”, expresó.

El presidente de la FAM también relacionó la posición del Gobierno sobre Malvinas con lo que describió como las “pretensiones geopolíticas de Trump”. Desde esa lectura, cuestionó la coherencia entre el discurso presidencial sobre las islas y las decisiones que afectan la propiedad de las tierras.

Además, acusó a Milei de ejercer presión sobre la Corte y sostuvo que el resultado favorece la apropiación extranjera de tierras y recursos. Esas afirmaciones formaron parte de su crítica política al Gobierno y al máximo tribunal.

“Seguiremos luchando. Las Malvinas son argentinas, pero el resto de nuestro territorio también lo es”, manifestó Espinoza. Cerró su declaración con un rechazo a la política oficial: “Basta de entregar la soberanía. La Patria no se vende”.