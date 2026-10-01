Octubre comenzó con una nueva ronda de aumentos que alcanza a distintos servicios públicos y privados y modifica desde este jueves 1 los gastos habituales de los hogares. Transporte, electricidad, gas, agua y medicina prepaga figuran entre los rubros que actualizan sus valores, mientras determinados contratos de alquiler también tendrán ajustes durante el mes.

Las subas no responden a un único mecanismo. En el transporte porteño y bonaerense intervienen esquemas de actualización vinculados con la inflación; en energía entraron en vigencia nuevos cuadros tarifarios; las prepagas aplican porcentajes según cada empresa y plan; y en los alquileres el resultado depende de lo establecido en cada contrato.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, octubre ya llegaba con ajustes previstos en prepagas, alquileres y transporte. Con el inicio del mes se sumaron las definiciones oficiales sobre las tarifas energéticas y quedaron vigentes los nuevos cuadros de varios servicios.

Colectivos y subte: cuánto cuesta viajar desde octubre

En la provincia de Buenos Aires, las líneas de colectivos de jurisdicción provincial que operan en el AMBA tienen desde octubre una actualización del 3,6%. Para los usuarios con tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo de hasta tres kilómetros pasó a $1.206,39.

Los siguientes tramos quedaron en $1.357,18 para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, $1.507,98 entre 6 y 12 kilómetros y $1.809,58 para viajes de entre 12 y 27 kilómetros.

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos de jurisdicción porteña subieron 3,7%. El boleto mínimo quedó en $920,48, mientras que los restantes valores ascienden según la distancia recorrida. El mecanismo de actualización toma como referencia el último dato de inflación y adiciona dos puntos porcentuales.

También cambió el precio del subte. La tarifa general pasó de $1.753 a $1.817. Para los pasajeros frecuentes continúan las bonificaciones progresivas: 20% luego de superar los 20 viajes, 30% después de los 30 y 40% a partir de los 40 viajes mensuales.

Luz y gas: nuevos cuadros y continuidad de los subsidios

El Gobierno oficializó además los valores de la energía para octubre. En el AMBA, la actualización promedio informada para la electricidad es del 1,64%, aunque el impacto final en las facturas de Edenor y Edesur contempla incrementos del 2,41% y 2,34%, respectivamente. Para el gas natural se estableció una suba promedio del 2,24% a nivel nacional.

Al mismo tiempo, se extendieron durante octubre los descuentos adicionales para los hogares incluidos en el esquema de subsidios. En electricidad se mantiene en 200 kWh mensuales el consumo base bonificable y continúa un descuento adicional del 25%.

Para el gas natural y el gas propano por redes, sigue vigente el descuento general del 50% junto con una bonificación extraordinaria del 24,25%. De esa manera, los hogares alcanzados por la asistencia mantendrán durante octubre una bonificación cercana al 75% sobre el componente energético subsidiado.

Agua y prepagas también actualizan sus valores

Las tarifas de AySA aumentan 2,17% durante octubre. La actualización surge del mecanismo mensual que contempla variables como salarios, precios mayoristas e inflación para determinar el coeficiente aplicado al servicio.

Las empresas de medicina prepaga también comenzaron el mes con nuevos cuadros. Los porcentajes varían de acuerdo con la compañía, el plan y, en algunos casos, la región.

Entre las compañías relevadas aparecen incrementos del 1,7% en Federada Salud, alrededor del 2% en Swiss Medical, 2,2% en Prevención Salud y 2,4% en Galeno. Los valores concretos que afrontará cada afiliado dependerán de las condiciones particulares de su cobertura.

Qué pasa con los alquileres

Los alquileres no tienen un incremento uniforme. Tras el cambio del régimen legal, las partes pueden establecer libremente tanto el índice utilizado como la periodicidad de las actualizaciones, por lo que el impacto de octubre depende de cada contrato.

En los acuerdos que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL), el ajuste varía según el período transcurrido. Los contratos con actualización semestral registran en octubre una variación del 17,04%, de acuerdo con los valores consignados en las fuentes relevadas.

De esta manera, el décimo mes del año comenzó con cambios simultáneos en varios de los principales gastos fijos de los hogares. El impacto final dependerá de la jurisdicción, el nivel de consumo, la existencia de subsidios y las condiciones particulares de cada servicio o contrato.