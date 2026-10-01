Jubilaciones y AUH en octubre 2026: cuánto pagará ANSES con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre de 2026 un aumento del 1,66% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. La jubilación mínima quedará en $435.748,51 y alcanzará los $505.748,51 con el bono completo de $70.000, antes de los descuentos que pudieran corresponder sobre el haber.

Para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor general será de $156.588 por hijo. Sin embargo, el pago mensual habitual será menor, ya que el organismo retiene una parte de la prestación hasta la presentación de la Libreta AUH.

La actualización toma la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de agosto, conforme al mecanismo de movilidad vigente. Los nuevos valores fueron establecidos mediante las resoluciones 283 y 284/2026 de ANSES, publicadas en el Boletín Oficial.

Jubilaciones de octubre: cuánto será la mínima y cómo se pagará el bono

El haber mínimo garantizado pasará a $435.748,51, mientras que la jubilación máxima se ubicará en $2.932.174,85. La Prestación Básica Universal (PBU), por su parte, quedará fijada en $199.335,05.

Al aumento se sumará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000, dispuesto por el Decreto 1108/2026. Quienes perciban haberes iguales o inferiores al mínimo y cumplan las condiciones previstas recibirán el refuerzo completo.

Para los titulares cuyos haberes superen la mínima, pero queden por debajo de $505.748,51, el bono será proporcional: se abonará la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.

El refuerzo es no remunerativo, no está sujeto a descuentos y se liquida por titular. Por eso, el total de $505.748,51 correspondiente a una jubilación mínima con bono no debe confundirse con un monto neto garantizado: sobre el haber previsional pueden corresponder descuentos.

AUH: cuánto se deposita y qué parte queda retenida

La AUH tendrá un valor general de $156.588 por cada hijo. De ese importe, ANSES abonará mensualmente el 80%, equivalente a $125.270,40.

El 20% restante será de $31.317,60 y quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. La diferencia entre el valor total de la asignación y el depósito mensual responde a ese mecanismo.

La Asignación por Embarazo tendrá el mismo monto general de $156.588, mientras que la AUH por hijo con discapacidad será de $509.863.

También habrá un importe diferencial según el lugar de residencia. En La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, la AUH alcanzará los $203.565.

La Resolución 283/2026 establece la actualización de los montos y de los límites y rangos de ingresos aplicables a las asignaciones familiares.

Cuánto cobrarán la PUAM y las pensiones no contributivas

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81 durante octubre. Para quienes reúnan las condiciones para percibir el bono completo, el total llegará a $418.598,81.

Las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, tendrán un haber de $305.023,96. Con el refuerzo de $70.000, alcanzarán los $375.023,96, siempre que el titular cumpla los requisitos establecidos.

En el caso de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más, el haber será de $435.748,51. Al incorporar el bono completo, el monto ascenderá a $505.748,51.

El refuerzo también comprende a titulares de pensiones no contributivas y pensiones graciables a cargo de ANSES. Su pago se realizará durante octubre y corresponderá a beneficios vigentes en ese mensual, conforme a las condiciones del decreto.