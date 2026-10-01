Otra fábrica cierra y el mapa se ensancha: dónde se acumulan los despidos y recortes industriales en la Provincia

Entre mayo de 2023 y mayo de 2026, la Unión Industrial Bonaerense contabilizó 1.306 unidades productivas industriales menos.

El anuncio llegó después de meses de reducción de personal. CLAPP, la histórica autopartista radicada en Jeppener, partido de Brandsen, comunicó que cerrará definitivamente su planta y desvinculará a los más de 30 trabajadores que todavía permanecen en actividad. La fecha prevista para finalizar los vínculos laborales es el 30 de noviembre, aunque todavía quedan audiencias ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.

La fábrica había empezado el año con alrededor de 70 empleados y en abril atravesó una primera tanda de desvinculaciones que dejó su dotación reducida a cerca de 26 operarios. En aquel momento ya se había planteado la posibilidad de que la actividad no pudiera sostenerse hasta fin de año.

Ahora la UOM confirmó el desenlace. “El cierre es inminente”, afirmó Daniel Cardoso, delegado sindical de la planta. El representante explicó que inicialmente se había analizado mantener una estructura más pequeña, pero que finalmente la empresa resolvió desvincular a todo el personal.

CLAPP lleva más de medio siglo vinculada con la producción automotriz en Jeppener. La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) registra entre sus productos bombas de aceite, discos y tambores de freno, tapas de cilindros, soportes de motor, ejes y otras piezas destinadas a la industria automotriz. Peugeot-Citroën Argentina aparece entre sus clientes.

El proceso de reducción de la planta quedó relacionado durante el año con el nivel de actividad de Stellantis en El Palomar. Los reportes sectoriales identificaron a esa terminal como el principal —y en distintos informes, único— cliente de la autopartista. La disminución de los volúmenes de producción había derivado ya en abril en despidos y suspensiones en Jeppener.

La situación encuentra además a la metalurgia atravesando indicadores negativos. El último informe de ADIMRA registró en agosto una caída interanual de la actividad del 6,1%, un retroceso mensual de 3,9% y una contracción acumulada de 5,6% durante los primeros ocho meses de 2026. La utilización de la capacidad instalada del sector se ubicó en apenas 39,6% y el empleo cayó 2,5% interanual.

“El cierre es inminente”, afirmó Daniel Cardoso, delegado sindical de la planta.

Pilar y Tigre: proveedores que se achican o dejan de operar

El caso de Jeppener aparece pocos días después de que GRUPOLAPROVINCIA.COM reconstruyera otra parte de la cadena automotriz bonaerense. Allí, los anuncios se concentran especialmente en Pilar y Tigre.

Kromberg & Schubert, fabricante de sistemas eléctricos y cableados instalada en el Parque Industrial de Pilar y vinculada con la Volkswagen Amarok, prevé cesar sus operaciones hacia fin de año. La decisión involucra a más de 200 trabajadores.

En Benavídez, partido de Tigre, Irauto, dedicada a interiores de vehículos, también dejará de operar. Allí trabajan alrededor de 80 personas. Según las fuentes sectoriales consultadas, parte de las líneas podría pasar a otro proveedor, por lo que todavía existe la posibilidad de preservar algunos empleos.

El achique también alcanzó a Pelzer System, instalada en Pilar para abastecer a Amarok con alfombras e insonorizantes. La empresa llegó a contar con cerca de 100 empleados y mantiene actualmente 13 mientras busca nuevos contratos.

La terminal Volkswagen anunció paralelamente una inversión de USD 580 millones en General Pacheco para producir desde 2027 una nueva generación de la Amarok. La inversión en la planta convive, por lo tanto, con modificaciones dentro de su estructura de proveedores.

San Fernando, otro punto de fuerte impacto laboral

Dentro del corredor norte también aparece uno de los cierres industriales de mayor volumen de trabajadores registrados durante el año: FATE, en Virreyes, partido de San Fernando.

La fabricante de neumáticos dejó de operar su planta en febrero, con 920 trabajadores afectados. Desde entonces, el conflicto derivó en reclamos gremiales, acciones judiciales y proyectos legislativos que incluyen una iniciativa para declarar de utilidad pública y sujetar a ocupación temporal el establecimiento.

Pilar ya había atravesado, además, otros cierres y conflictos fabriles durante 2025 y comienzos de este año. Entre los antecedentes relevados aparecen ILVA, Kimberly-Clark, Magnera, Whirlpool y Gepsa, con situaciones diferentes en cuanto a cierres, reducción de personal o reestructuración.

Pero el mapa no queda limitado al Conurbano. En Capitán Sarmiento, el conflicto de Granja Tres Arroyos motivó en septiembre la intervención del Ministerio de Trabajo provincial. La cartera laboral dictó conciliación obligatoria por despidos que alcanzaban a 700 trabajadores en esa planta, otros 50 en Pilar y 450 en Esteban Echeverría: 1.200 puestos involucrados entre los tres establecimientos, según informó oficialmente la Provincia.

En Coronel Suárez, el Grupo Dass cerró su fábrica de calzado después de un proceso de reducción de actividad que afectó a alrededor de 360 trabajadores, mientras que en Las Flores el cierre de Will Der dejó a unas 20 familias vinculadas a su planta local sin esos puestos de trabajo. La compañía también atravesó desvinculaciones en General Pacheco.

Otros antecedentes alcanzaron a Suipacha, donde la histórica láctea La Suipachense fue declarada en quiebra luego de un prolongado conflicto que afectó a alrededor de 140 trabajadores, y a distintos establecimientos metalúrgicos, textiles y alimenticios del interior.

Las ciudades con más bajas comerciales

El último informe publicado por GRUPOLAPROVINCIA.COM permitió ampliar el mapa hacia otra parte del entramado económico: el comercio. Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos contabilizó 3.165 cierres, ceses o bajas de establecimientos comerciales y productivos en municipios bonaerenses entre 2023 y septiembre de 2026. La cifra constituye un piso de casos documentados a partir de registros municipales, cámaras empresarias y anuncios de empresas.

Su presidente, Pedro Perrotta, marcó entonces una característica del relevamiento: “No estamos frente a un problema de una sola ciudad ni de un solo sector”.

Dentro de ese registro, La Plata aparece con al menos 1.000 bajas o cierres comunicados al municipio. Las ventas minoristas acumularon, además, 14 trimestres consecutivos con resultados negativos y una caída interanual de 14,7%.

En Tandil se contabilizaron 521 bajas comerciales durante 2025 y otras 298 bajas provisorias de oficio hasta agosto de 2026. Junín, en tanto, registró 687 bajas administrativas entre 2024 y 2025; durante el segundo trimestre de este año, el 30% de los establecimientos relevados había reducido personal y las ventas mostraban un retroceso interanual del 16,8%.

También se relevaron cierres, ceses o locales sin actividad en Necochea, Olavarría, Luján, Balcarce, Trenque Lauquen, Mar del Plata y otras localidades del interior.

Casi 1.600 empleadores industriales menos

Los datos generales permiten dimensionar el proceso desde otro registro. Según un informe presentado por el Ministerio de Producción bonaerense y elaborado sobre cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 la provincia perdió 1.597 empleadores industriales y 45.822 puestos de trabajo registrados en la industria.

La Provincia concentra alrededor de la mitad de la producción industrial argentina y más del 40% del empleo fabril, por lo que los movimientos del sector tienen un peso significativo dentro de los datos nacionales.

Otro relevamiento, elaborado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, tomó un período diferente: entre mayo de 2023 y mayo de 2026 contabilizó 1.306 unidades productivas industriales menos en territorio bonaerense, sobre una contracción nacional de 3.824. La entidad calculó además que Buenos Aires concentró el 44,8% de los puestos industriales perdidos a nivel nacional durante ese lapso.

CEPA, por su parte, utiliza el registro general de empleadores asegurados de la SRT y no exclusivamente establecimientos industriales. Bajo esa metodología contabilizó 7.625 unidades productivas menos en la provincia entre noviembre de 2023 y abril de 2026, sobre un descenso nacional de 28.262.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 la provincia perdió 1.597 empleadores industriales y 45.822 puestos de trabajo registrados en la industria .

Las voces empresarias y la discusión con el Gobierno

Las cámaras industriales también vienen incorporando la caída de la actividad y el empleo a sus planteos públicos. Alejandro Gentile, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo a comienzos de septiembre que el distrito atraviesa “un momento muy complejo”. Según afirmó entonces, la industria bonaerense llevaba 18 meses de caída y había perdido empresas y puestos de trabajo.

Desde la UIA, Martín Rappallini planteó durante el Día de la Industria que el diagnóstico económico debía incorporar otras variables además de los precios. “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación”, afirmó. La entidad señaló entre sus principales preocupaciones la producción, el empleo, los costos energéticos, la carga tributaria y la situación de las pymes.

El Gobierno nacional mantiene una posición diferente sobre el rumbo económico. Luis Caputo defendió la apertura comercial y sostuvo que el nuevo esquema requiere que las empresas inviertan y se adapten para competir. El ministro reconoció que la transición genera dificultades distintas entre sectores, pero afirmó que su responsabilidad es defender “los intereses de 48 millones de argentinos” y no los de determinados empresarios.

Tras conocerse la fuerte caída de la actividad de julio, Caputo atribuyó parte de ese resultado a “shocks transitorios”, entre ellos una menor disponibilidad de gas para la industria manufacturera, cuestiones climáticas y menos horas trabajadas en algunos sectores. También destacó que el EMAE acumulaba un crecimiento interanual de 1,7% durante los primeros siete meses del año.

En la Provincia, la evaluación es otra. El ministro de Producción, Augusto Costa, sostuvo durante el encuentro bonaerense por el Día de la Industria que el sector atraviesa “una situación muy crítica” y atribuyó la pérdida de empresas y empleos al programa económico nacional.

Kicillof planteó en esa misma actividad que existe un “plan sistemático de desindustrialización”. Esa definición corresponde al diagnóstico político del gobierno bonaerense sobre las políticas nacionales.