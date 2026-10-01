El DNU 70/2023 volvió al centro de la agenda del Congreso después del fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativo el artículo que derogó la Ley de Tierras Rurales. La oposición activó distintas vías parlamentarias para avanzar contra el decreto, mientras el Gobierno abrió negociaciones con bloques aliados y gobernadores para evitar que Diputados complete su rechazo.

La disputa tiene un dato institucional decisivo: el Senado ya rechazó el DNU el 14 de marzo de 2024, por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones. Desde entonces, el decreto no había recibido un rechazo de la Cámara de Diputados. Bajo el régimen vigente para los decretos de necesidad y urgencia, el rechazo de ambas cámaras implica su derogación.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la Corte no resolvió sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras y la discusión se trasladó nuevamente al Congreso. El máximo tribunal centró su decisión en la legitimación procesal del CECIM La Plata y, como consecuencia del fallo, volvió a quedar operativo el artículo 154 del DNU.

Diputados prepara una nueva batalla por el DNU

Unión por la Patria anticipó que impulsará una sesión especial para llevar el DNU 70/23 al recinto de la Cámara baja. El anuncio fue realizado por el jefe del bloque, Germán Martínez, durante un plenario de comisiones en el que se debatía un proyecto relacionado con Malvinas.

La estrategia apunta a conseguir los votos necesarios para que Diputados se sume al rechazo que el Senado aprobó en 2024. Sectores del PJ, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda aparecieron entre los espacios involucrados en las conversaciones para llevar el tema al recinto, con el 7 o el 14 de octubre entre las fechas evaluadas para una sesión especial.

El movimiento parlamentario se aceleró después de la resolución de la Corte sobre la Ley 26.737. Esa legislación establecía límites específicos para la propiedad y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellos un máximo del 15% en los niveles nacional, provincial y municipal. Con la decisión judicial, volvió a quedar operativo el artículo del DNU que había dispuesto su derogación.

El Senado sumó otro proyecto

En paralelo, los jefes de bloque José Mayans, del Justicialista, y Fernando Salino, de Justicia Social Federal, junto con la senadora Juliana Di Tullio, presentaron un proyecto de ley que plantea la derogación del DNU 70/2023 y la recuperación de la plena vigencia de la Ley de Tierras.

La iniciativa también propone que los actos jurídicos o transferencias de dominio realizados en contravención con esa normativa queden sujetos a las sanciones correspondientes. Se trata de una vía legislativa distinta del mecanismo de rechazo del DNU que la oposición busca completar en Diputados.

De esta manera, la discusión parlamentaria quedó abierta en dos frentes: mientras Diputados aparece como la cámara decisiva para completar el rechazo iniciado por el Senado en 2024, el nuevo proyecto presentado en la Cámara alta plantea además restablecer por ley el régimen que regulaba la propiedad extranjera de tierras rurales.

El Gobierno busca evitar el rechazo en Diputados

Frente al avance opositor, el Gobierno inició contactos con bloques aliados y gobernadores para reunir los votos necesarios para sostener el DNU. La Casa Rosada busca impedir que Diputados acompañe la decisión que tomó el Senado en 2024, escenario que dejaría sin vigencia al decreto.

Dentro de esas negociaciones aparece la posibilidad de aceptar restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros mediante el proyecto de Ley de Propiedad Privada que permanece en Diputados. La alternativa permitiría discutir específicamente el régimen de tierras sin que los aliados acompañen un rechazo integral del DNU 70/23.

La definición queda ahora atada a la capacidad de la oposición para reunir apoyos y concretar una sesión especial en Diputados. Después del fallo de la Corte, la discusión que comenzó alrededor de la Ley de Tierras pasó a poner nuevamente en juego la continuidad del DNU 70/2023 en su conjunto.