Diputados busca destrabar la ley contra la ludopatía y amplía la negociación entre bloques

Cuatro expedientes que estaban en la Comisión de Prevención de las Adicciones fueron girados a Juegos de Azar, el cuerpo que concentra el debate sobre apuestas online.

Diputados volvió a mover la discusión por la ludopatía y las apuestas online. Tras aprobar el paquete sobre sobreendeudamiento familiar, la Cámara resolvió concentrar en la comisión específica varios proyectos que estaban dispersos para acelerar la búsqueda de una regulación común.

El cruce entre ambas agendas quedó expuesto durante la sesión. La diputada de la Coalición Cívica Romina Braga vinculó directamente el endeudamiento con las plataformas digitales. “Mucha de esta toma de deuda termina en apuestas online”, afirmó.

Ese planteo encontró una traducción concreta en el recinto: Diputados modificó formalmente el giro de cuatro expedientes que se encontraban en la Comisión de Prevención de las Adicciones, presidida por el radical Valentín Miranda. A partir de ahora serán tratados en Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, el cuerpo creado este año y conducido por la diputada de Fuerza Patria Micaela Olivetto.

La decisión tiene además una particularidad: parte de esas iniciativas proviene del período legislativo anterior y dos fueron elaboradas por diputadas que ya finalizaron sus mandatos. Una de ellas pertenece a la exdiputada Abigail Gómez y propone reforzar la verificación de identidad y edad para impedir que menores de 18 años ingresen a plataformas de apuestas. El texto suma otra barrera: que las cuentas financieras y billeteras virtuales pertenecientes a menores no puedan utilizarse para transferir dinero hacia sitios de juego.

Otros dos expedientes fueron presentados por la exdiputada radical Nazarena Mesías. El primero pone el foco sobre uno de los terrenos donde existe mayor cantidad de propuestas legislativas: la publicidad digital.

El proyecto limita los anuncios vinculados con juegos de azar, restringe determinadas promociones y establece límites al uso de influencers y streamers para captar apostadores. Mesías fundamentó la medida en la influencia que esas figuras ejercen especialmente sobre públicos jóvenes y cuestionó la presentación del juego como una forma rápida de conseguir dinero.

La propuesta también fija una duración máxima de 15 segundos para determinados avisos y concentra su difusión entre las 22 y las 8, fuera del horario de protección a menores. Los medios y servicios que comercialicen publicidad deberían verificar, además, que el operador promocionado se encuentre legalmente autorizado.

Dentro de las propias plataformas, el usuario recibiría alertas cada 15 minutos con información sobre cuánto tiempo lleva jugando, las probabilidades de obtener un resultado favorable y las pérdidas acumuladas.

La segunda iniciativa de Mesías traslada el problema al sistema asistencial: propone crear una red provincial de centros para prevención, contención y tratamiento de la ludopatía, con equipos interdisciplinarios distribuidos territorialmente. Parte del financiamiento provendría de recursos generados por la propia actividad del juego.

El cuarto expediente es de la presidenta del bloque UCR, Alejandra Lordén. Su propuesta modifica la legislación que regula las advertencias sanitarias en el transporte público bonaerense para incorporar expresamente al juego entre las conductas sobre las que debe alertarse.

Los textos recuperados esta semana no comienzan un debate nuevo. Se incorporan a una comisión que ya intenta ordenar una cantidad mucho mayor de iniciativas. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el cuerpo especializado llegó a septiembre con 27 expedientes en condiciones de tratamiento: 22 proyectos de ley, tres declaraciones y dos pedidos de informes. Diez corresponden a Fuerza Patria; seis a la UCR; cuatro a UCR + Cambio Federal; tres a Unión y Libertad; dos a la Coalición Cívica; uno a La Libertad Avanza y otro a Derecha Popular.

Durante los últimos dos años se presentaron más de 50 iniciativas vinculadas con apuestas y juego digital, pero varias perdieron estado parlamentario antes de completar su recorrido. Olivetto explicó el criterio que intenta aplicar la comisión: “Muchos proyectos abordan de manera similar la misma problemática”. La intención es identificar coincidencias y convertir la cantidad de expedientes en un texto que pueda obtener dictamen y llegar al recinto.

La titular de la comisión planteó como horizonte conseguir una media sanción durante octubre, aunque todavía deben cerrarse el contenido definitivo y los acuerdos entre los bloques.

Qué puntos empiezan a repetirse

Aunque los proyectos parten de distintos enfoques, varias herramientas aparecen de manera recurrente. Entre ellas están la validación biométrica y la prueba de vida para evitar el uso de identidades adultas por parte de menores; límites sobre depósitos; mecanismos de autoexclusión; alertas sobre el tiempo transcurrido dentro de una plataforma; restricciones a promociones destinadas a mantener al usuario jugando y bloqueos en redes escolares.

La publicidad ocupa otro capítulo: distintos expedientes buscan regular a influencers, streamers, deportistas y figuras públicas, así como revisar los patrocinios de clubes y competencias deportivas por parte de casas de apuestas.

También aparecen propuestas para capacitar docentes, incorporar a los clubes como espacios de detección temprana, garantizar atención sanitaria y endurecer las sanciones para quienes faciliten el ingreso de menores.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli presentó incluso una iniciativa para incorporar formalmente a clubes y entidades deportivas a la política de prevención. Entrenadores, profesores y dirigentes recibirían herramientas para identificar señales y orientar a las familias hacia dispositivos especializados.

Los números que llegaron al debate legislativo

Los relevamientos disponibles muestran distintos niveles de penetración según la población estudiada y la metodología utilizada. El estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO sobre más de 5.900 niños, niñas y adolescentes, registró que el 24% de los consultados de entre 12 y 17 años había apostado dinero por internet al menos una vez. Más del 60% de los encuestados de entre 9 y 17 años señaló conocer a alguien que había realizado apuestas digitales.

En la Provincia, una primera encuesta presentada en 2024 sobre 434 estudiantes secundarios encontró que el 34% había apostado online alguna vez. Un relevamiento posterior en escuelas bonaerenses ubicó alrededor del 4% la proporción de alumnos consultados que apostaba al menos una vez por mes.

La expansión también se hizo visible durante eventos deportivos. Un trabajo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo detectó durante la final del Mundial entre Argentina y España un aumento del 6.200% en las búsquedas de plataformas de apuestas y del 350% en las búsquedas vinculadas con juegos online.

El estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO sobre más de 5.900 niños, niñas y adolescentes, registró que el 24% de los consultados de entre 12 y 17 años había apostado dinero por internet al menos una vez .

El circuito ilegal, otro frente de la futura ley

La regulación bonaerense alcanza a siete plataformas autorizadas, que deben operar bajo dominios .bet.ar , aplicar sistemas de identificación y excluir a menores de 18 años.

Pero una parte de las iniciativas legislativas apunta al mercado clandestino. La Provincia informó que realizó más de 800 denuncias contra operadores ilegales, mientras una investigación judicial derivó en el bloqueo de 537 sitios clandestinos. También fueron reportados más de 100 influencers por promocionar páginas sin autorización.

El Gobierno contabiliza, además, actividades preventivas para más de 6.000 personas y atención destinada a menores en diez centros especializados distribuidos en distintos puntos de la Provincia. El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, definió al fenómeno como “multidimensional” y vinculó la estrategia oficial con controles de acceso, prevención y atención.