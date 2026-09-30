Deudas familiares: Mendoza pidió alivio para quienes no llegan a mediados de mes

La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, expresó su respaldo a iniciativas para abordar el endeudamiento de las familias durante una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados provincial. En sus redes sociales, vinculó las dificultades para pagar las deudas con el ajuste del gobierno de Javier Milei y reclamó medidas que permitan aliviar la situación de los hogares.

Mendoza señaló que acompañó una propuesta del diputado Facundo Tignanelli orientada a facilitar una rápida reestructuración de las deudas, compatible con “el sostenimiento de una vida digna para las familias bonaerenses”. También manifestó su apoyo a proyectos similares de legisladores de distintos bloques.

Según sostuvo, la mayoría del recinto recogió la preocupación por el endeudamiento y la mora. La legisladora atribuyó ese escenario al impacto de la política económica nacional sobre los salarios y los ingresos, y cuestionó la respuesta del Gobierno ante las dificultades familiares.

Cabe recordar que, la agenda legislativa ya incluía iniciativas sobre créditos, cobranzas y reestructuración de deudas, dentro del debate sobre el sobreendeudamiento familiar.

Mendoza consideró que esas herramientas pueden ofrecer una respuesta inmediata, aunque no resuelven el problema de fondo. “Lo que centralmente falta en Argentina es salario”, afirmó, y sostuvo que se necesita un gobierno peronista que trabaje en esa dirección. “Es necesario llevar al menos este alivio a las personas que ya no llegan ni a mediados de mes”, expresó al explicar su acompañamiento a las propuestas.

El rechazo al fallo de la Corte sobre tierras

Por otro lado, Mendoza repudió la decisión de la Corte Suprema vinculada con la propiedad argentina de las tierras. Cuestionó a los tres integrantes del tribunal y los acusó de desconocer la voluntad del Congreso y de quienes se movilizaron en defensa de ese reclamo.

“Tres tipos a los que no votó nadie creen que pueden llevarse por delante la voluntad de la mayoría del Congreso Nacional”, manifestó.

La diputada vinculó ese rechazo con su planteo de un cambio de gobierno. Reclamó una administración que, según sus palabras, “siga los mandatos de la ciudadanía y no más del poder económico, en especial el extranjero”.