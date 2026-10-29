Rojas suma infraestructura urbana y avanza con la renovación del Shock Room

El Municipio de Rojas continúa con distintas obras de infraestructura en la ciudad, con intervenciones tanto en el espacio urbano como en el sistema de salud.

Por un lado, avanza la construcción de cordón cuneta en barrio La Loma. Por otro, sigue la renovación de la sala de Shock Room del Hospital Municipal, donde ya se trabaja en las nuevas conexiones de oxígeno.

Más cordón cuneta en barrio La Lo ma

Los trabajos se desarrollan actualmente sobre la calle Antonia Barros, entre Triunvirato y Guardia de Salto.

La obra continúa luego de que se completara la ejecución sobre Blas Parera, también entre Triunvirato y Guardia de Salto.

La intervención forma parte de una planificación municipal destinada a mejorar la infraestructura de distintos sectores de la ciudad.

Mano de obra municipal

Las tareas se llevan adelante con una cuadrilla de operarios municipales.

El equipo comenzó este tipo de intervenciones hace dos años en barrio Nehuenche I.

Actualmente también realiza trabajos de reconstrucción de cordones en otros puntos de la zona urbana.

Obras con fondos propios

La construcción de cordón cuneta se ejecuta con recursos municipales.

La planificación busca sostener mejoras de manera progresiva en distintos barrios.

El objetivo es optimizar las condiciones de circulación y el ordenamiento urbano.

Avanza la obra del Shock Room

En paralelo, el Hospital Municipal continúa con la puesta en valor de su sala de Shock Room.

La intervención contempla una nueva distribución y reubicación de los espacios de atención y control.

La intención es contar con un sector más ordenado y funcional para pacientes y personal de salud.

Nuevas conexiones de oxígeno

Uno de los avances más importantes de esta etapa es la instalación de nuevas conexiones de oxígeno.

Se trata de una mejora clave para un espacio destinado a la atención de pacientes que ingresan por urgencias.

Estas tareas forman parte de la etapa previa a las terminaciones.

Mejor organización del espacio

La remodelación busca reorganizar el funcionamiento interno del sector.

El nuevo esquema apunta a mejorar los circuitos de atención y facilitar el trabajo cotidiano del personal sanitario.

También permitirá contar con condiciones más adecuadas para la asistencia de pacientes críticos.

Próximos pasos de la obra

Una vez finalizada la instalación de las conexiones de oxígeno, se podrá avanzar con el revestimiento pendiente.

También resta completar parte del cielorraso.

Luego comenzarán los detalles finales de terminación.

Un sector cada vez más cerca de completarse

Con estos trabajos, la obra del Shock Room ingresa en una etapa avanzada.

El objetivo es dejar completamente renovado un espacio central dentro del esquema de atención de urgencias.

La intervención forma parte de las mejoras que se vienen realizando en distintos sectores del Hospital Municipal.