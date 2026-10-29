Recursos y obra pública: las prioridades de Alessandro antes de reunirse con Kicillof

El intendente de Salto participará de un encuentro con el gobernador y otros jefes comunales en La Plata. En la previa, destacó la necesidad de gestionar recursos y sostener el desarrollo del distrito.
Municipales29 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, participará en La Plata de una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros intendentes de la provincia de Buenos Aires. El encuentro tendrá como objetivo continuar trabajando en una agenda de gestión destinada a los vecinos.

Salto

Antes de la reunión, Alessandro remarcó que las prioridades de la administración municipal son gestionar recursos y defender la continuidad de la obra pública. El jefe comunal vinculó esos objetivos con la necesidad de sostener el crecimiento del partido de Salto frente al contexto actual, que describió como complejo.

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La infraestructura, la educación y la producción fueron los ejes que destacó para el desarrollo del distrito. Su planteo puso el acento en mantener esas áreas como prioridades de la gestión municipal.

La participación en el encuentro con Kicillof se inscribe en esa agenda. Alessandro compartirá la reunión con jefes comunales de distintos distritos bonaerenses, con la continuidad del trabajo de gestión como propósito de la convocatoria.

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