Reino encabezó una jornada de escrituras para vecinos de tres barrios de Balcarce

Balcarce llevó adelante una nueva jornada de toma de firmas de escrituras que alcanzó a 75 familias del distrito y marcó un paso importante dentro del proceso de regularización dominial.

La actividad se desarrolló en el hall del Palacio Municipal y contó con la presencia del intendente Esteban Reino, autoridades locales y representantes de la Provincia de Buenos Aires.

Un paso hacia la seguridad jurídica

La firma de las escrituras representa una instancia central para que las familias puedan continuar avanzando hacia la obtención definitiva del título de propiedad.

El trámite permite fortalecer la seguridad jurídica sobre cada vivienda y brindar mayor previsibilidad a sus titulares.

Para los beneficiarios, el proceso significa consolidar formalmente el vínculo con sus hogares.

Familias de distintos sectores de Balcarce

La jornada alcanzó a vecinos de varios puntos de la ciudad.

Entre los beneficiarios se encuentran familias del barrio Favaloro, en el sector de avenida Caseros y calle 35.

También participaron vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen y del loteo municipal ubicado en avenida Caseros y calle 31.

Reino destacó la importancia del trámite

Durante el encuentro, el intendente Esteban Reino remarcó que la firma de escrituras excede el aspecto administrativo.

El jefe comunal puso en valor la posibilidad de acompañar a las familias en un proceso que les permite avanzar hacia una mayor seguridad sobre sus propiedades.

También destacó la articulación entre el Municipio y la Provincia para concretar este tipo de gestiones.

Trabajo conjunto con la Provincia

La actividad se desarrolló en el marco del programa de regularización dominial.

Participó Rosa Borda, representante de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

También estuvo presente el director de Regularización Dominial, Sergio Garita, además de concejales.

Un proceso que continúa

La toma de firmas no constituye el último paso del trámite, pero sí una instancia fundamental.

A partir de esta etapa, los beneficiarios pueden continuar el camino administrativo necesario hasta acceder al título de propiedad.

La regularización permite ordenar la situación jurídica de los inmuebles y brindar mayor respaldo a cada familia.

Más previsibilidad para los vecinos

Contar con la escritura de una vivienda aporta tranquilidad y estabilidad.

También facilita distintas gestiones vinculadas con la propiedad y permite dejar asentada legalmente la titularidad del inmueble.

Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir acompañando este tipo de procesos.