Watson entregó 138 escrituras a familias de distintos barrios de Florencio Varela

Los títulos forman parte de un total de 416. El intendente destacó el trabajo coordinado con la Provincia para avanzar en la regularización dominial y brindar certeza jurídica a los vecinos.
Municipales29 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, anunció la entrega de 138 escrituras a familias de distintos barrios del distrito. Los documentos forman parte de un total de 416 títulos de propiedad mencionados por el jefe comunal y se inscriben en el trabajo de regularización dominial que desarrolla el Municipio junto con la Provincia.

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A través de sus redes sociales, Watson destacó el significado de la documentación para quienes la recibieron. “Detrás de cada escritura, se encuentra el sueño cumplido de tener la casa propia protegida”, expresó.

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El anuncio precisó que fueron 138 los títulos entregados en esta oportunidad. La iniciativa alcanza a vecinos de diferentes barrios varelenses y tiene como objetivo ordenar la situación dominial de sus viviendas.

Watson vinculó estas entregas con el trabajo coordinado con Axel Kicillof, Andrés Larroque y Rubén Pascolini. Al referirse a esa articulación, sostuvo que permite “seguir ordenando la situación dominial de nuestra comunidad y llevar tranquilidad y certeza jurídica a más familias varelenses”.

El jefe comunal puso así el acento en la seguridad que representa para las familias contar con la escritura de su hogar. Su mensaje destacó tanto el avance en la documentación de las propiedades como el acompañamiento provincial para concretar las entregas.

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