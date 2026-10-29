Santiago Passaglia anunció: “Vamos a competir por la Presidencia de Argentina”

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, anunció la intención de competir por la Presidencia de la Argentina en 2027. A través de sus redes sociales, presentó una apuesta electoral identificada con la consigna “Hermanos Passaglia 2027” y definió un posicionamiento de confrontación con Javier Milei y el kirchnerismo.

Passaglia

“Vamos a competir por la Presidencia de Argentina”, expresó el jefe comunal al comienzo de la publicación. El mensaje plantea una proyección nacional, aunque no especifica quién encabezaría la candidatura presidencial ni cómo se integraría una eventual fórmula.

Passaglia acompañó el anuncio con un cuestionamiento a la situación del país y a las alternativas políticas. “Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás”, sostuvo.

Al definir el lugar desde el que buscará disputar esa elección, descartó presentarse como una opción intermedia entre el Gobierno nacional y el kirchnerismo. “Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del kirchnerismo”, afirmó.

La declaración concentra sus críticas en ambos sectores y los identifica como los adversarios del proyecto anunciado. La referencia a 2027, incluida al cierre del posteo, fija el horizonte electoral de esa propuesta.

El intendente también dirigió un mensaje a quienes buscan que su trabajo se traduzca en mejores condiciones de vida. “Vamos a hacer que tu esfuerzo valga la pena”, prometió, antes de cerrar con una afirmación sobre su objetivo político: “Vamos a gobernar la Argentina”.