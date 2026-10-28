Mariel Fernández: “Hacemos grandes esfuerzos desde el municipio junto al gobierno de la provincia para seguir sosteniendo la obra pública”

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, inauguraron un nuevo puente sobre el río Reconquista, en Paso del Rey. La estructura forma parte del Camino de la Ribera y suma una conexión entre Moreno y Merlo para vehículos, peatones y ciclistas.

El puente tiene una calzada vehicular de siete metros de ancho, con circulación en sentido Moreno-Merlo, una bicisenda de dos metros y una senda peatonal de 1,20 metros. El proyecto también contempló la rehabilitación del puente preexistente.

Durante el acto, Fernández defendió la continuidad de las inversiones en infraestructura y destacó su impacto sobre la vida cotidiana de los vecinos.

“Celebramos la obra pública porque no solamente tiene que ver con infraestructura, sino que en cada intervención que hacemos desde el Estado le mejoramos la vida a nuestro pueblo”, afirmó.

La intendenta también cuestionó la política económica nacional y sostuvo que el municipio y la Provincia realizan esfuerzos conjuntos para mantener los trabajos. “A pesar de las circunstancias en las que nos encontramos por el rumbo económico que decidió imponer el Gobierno nacional, hacemos grandes esfuerzos desde el municipio junto al gobierno de la provincia para seguir sosteniendo la obra pública”, expresó.

Qué incluyó la intervención del Camino de la Ribera

Además del nuevo cruce, la obra comprendió 56.631 metros cuadrados de pavimento de hormigón, 24.185 metros cuadrados de veredas peatonales y 17.700 metros cuadrados de parquización. Se instalaron 199 luminarias LED y señalización vial.

Las intervenciones apuntan a mejorar la conectividad entre ambos municipios, ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial. El proyecto también incluye la integración urbana y la puesta en valor ambiental del entorno del Reconquista.

Katopodis vinculó la continuidad de estas obras con las decisiones de la administración provincial y del gobierno local. “En la Provincia de Buenos Aires defendemos la obra pública y seguimos haciendo las obras que necesitan nuestros vecinos y vecinas”, señaló.

El ministro, además, cuestionó lo que definió como “tres años de abandono de la obra pública nacional” y destacó el esfuerzo para sostener las intervenciones en el distrito.

La ampliación de la Ruta 24 y los trabajos en San Emilio

Después de la inauguración, los funcionarios supervisaron la segunda etapa de ampliación de la Ruta Provincial 24, entre la Autopista Acceso Oeste y la avenida Derqui, en el límite entre Moreno y José C. Paz.

Los trabajos consisten en duplicar la calzada a lo largo de 9,1 kilómetros. Por esa arteria circulan aproximadamente 22.000 vehículos diarios, por lo que la intervención busca aumentar su capacidad, mejorar las condiciones de seguridad y reducir los tiempos de viaje y los costos de transporte.

La recorrida continuó por la calle San Emilio, donde la Provincia ejecuta la repavimentación de 15 cuadras, entre la Ruta Provincial 23 y Jauretche.

El proyecto contempla una nueva calzada de hormigón con cordones integrales, veredas y reconstrucción de sumideros. Actualmente se realizan tareas de desmonte y hormigonado en distintos sectores comprendidos entre Echeverría y Manuel Gálvez.