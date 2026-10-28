Ianantuony: "Ampliar la oferta educativa del distrito es abrir nuevas oportunidades"

General Alvarado incorporará una nueva propuesta de formación superior con la puesta en marcha de la Tecnicatura Superior en Mosaico, que se dictará en la sede de la Escuela Especial N.º 501 de Miramar.

El intendente Sebastián Ianantuony participó de la presentación de la carrera, donde se dieron a conocer el equipo docente, el plan de estudios y la modalidad de cursada.

Una nueva opción de formación en Miramar

La Tecnicatura Superior en Mosaico se suma a la oferta educativa del distrito con un perfil orientado al arte y la producción artística.

La propuesta busca ampliar las posibilidades de formación para vecinos que quieran desarrollar una trayectoria vinculada con esta disciplina sin tener que trasladarse a otras ciudades.

La sede funcionará en la Escuela Especial N.º 501 de Miramar.

Ianantuony destacó la ampliación de la oferta educativa

Durante la presentación, el intendente puso en valor la incorporación de una nueva carrera de nivel superior.

“Ampliar la oferta educativa del distrito es abrir nuevas oportunidades de formación superior vinculadas al arte y la producción artística”, sostuvo.

Ianantuony remarcó además la importancia de generar alternativas que permitan a más vecinos proyectar su futuro dentro del propio partido.

“Que puedan proyectar su futuro en General Alvarado”

El jefe comunal vinculó la nueva tecnicatura con una política orientada a ampliar oportunidades locales.

La intención es que quienes quieran formarse en disciplinas artísticas puedan hacerlo dentro del distrito.

La propuesta busca fortalecer así el acceso a estudios superiores y diversificar los perfiles educativos disponibles en Miramar.

Presentación del equipo docente

Durante el encuentro también se presentó al equipo que estará a cargo de la carrera.

Los docentes brindaron detalles sobre la estructura de la tecnicatura y los contenidos previstos para la formación.

La jornada permitió además explicar la modalidad de cursada y el recorrido académico que tendrán los estudiantes.

Articulación con instituciones educativas

De la actividad participaron autoridades municipales y educativas.

Estuvo presente la secretaria de Educación y Cultura, Sofía Pusterla, junto a la inspectora jefa distrital de Educación, Claudia Falcetta.

También participó Vanesa Morales, directora de la Escuela Superior de Cerámica Rogelio Yrurtia de Mar del Plata y de la Tecnicatura Superior en Mosaico de Miramar.

Presencia del Consejo Escolar e inspectoras

La presentación contó además con representantes del Consejo Escolar de General Alvarado.

Se sumaron inspectoras de distintas áreas de enseñanza, reforzando el carácter institucional de la nueva propuesta.

La participación de distintos actores educativos apunta a acompañar la implementación de la carrera y su articulación con el sistema formativo local.

Formación vinculada con el arte

La nueva tecnicatura incorpora una alternativa específica dentro del campo artístico.

El mosaico combina conocimientos técnicos, creatividad y producción, y abre posibilidades de desarrollo en distintos ámbitos culturales y laborales.

La propuesta busca que esa formación pueda desarrollarse con continuidad dentro de General Alvarado.