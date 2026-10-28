Marcos Paz abrió una misión comercial en China y reforzó la agenda regional de salud

El Municipio de Marcos Paz avanzó en dos frentes de gestión vinculados con la cooperación internacional y la salud pública. Por un lado, inició una misión de promoción comercial e intercambio institucional en China. Por otro, fue sede de una nueva reunión del Consejo Regional de Salud, con eje en prevención y coordinación frente a los posibles efectos de El Niño y el cambio climático.

Las dos agendas apuntan a fortalecer vínculos, ampliar capacidades y generar nuevas herramientas de trabajo tanto a escala internacional como regional.

Una misión comercial con eje en China

La delegación de Marcos Paz comenzó su agenda en Beijing con el objetivo de fortalecer vínculos institucionales, generar oportunidades de intercambio y promover la producción local en el mercado asiático.

La comitiva está encabezada por la responsable de Gestión Pública, Viviana Mignani, junto al equipo de Relaciones Internacionales del Municipio.

Uno de los primeros encuentros se desarrolló en la Embajada Argentina.

Reuniones en Beijing

Durante la reunión en la sede diplomática, la delegación presentó los objetivos de la misión y repasó la agenda que Marcos Paz viene construyendo con distintas ciudades chinas.

La intención es consolidar relaciones institucionales que puedan traducirse en oportunidades concretas de cooperación, comercio e inversión.

El trabajo busca además posicionar la producción local frente a nuevos mercados.

Contactos con empresas chinas

Al día siguiente, la delegación mantuvo un encuentro con Deda Group y Dezhou Finance & Investment Group.

Se trata de empresas vinculadas con la construcción, el comercio exterior y las inversiones.

La reunión permitió abrir un espacio de intercambio sobre posibles áreas de interés común y futuras líneas de trabajo.

Relaciones institucionales con Dezhou

La jornada incluyó también una cena de camaradería con autoridades de Dezhou.

Durante el encuentro se realizó un intercambio de presentes, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el vínculo entre Marcos Paz y actores institucionales de la ciudad china.

La misión busca que estos contactos tengan continuidad más allá de la visita.

Promoción de la producción local

Uno de los objetivos centrales de la gira es generar nuevas oportunidades para productos y emprendimientos del distrito.

La estrategia apunta a vincular a Marcos Paz con mercados internacionales y ampliar la agenda de cooperación económica.

El foco está puesto en abrir canales de diálogo que puedan derivar en proyectos de intercambio y promoción comercial.

Marcos Paz fue sede del CORESA

En otro orden, el distrito recibió una nueva reunión del Consejo Regional de Salud.

El encuentro se realizó en la Colectividad Portuguesa y reunió a representantes de municipios de la región, autoridades provinciales y equipos sanitarios.

La agenda estuvo centrada en prevención y coordinación frente a los posibles efectos de El Niño y del cambio climático.

“Es preferible prevenir en salud pública que curar”

El intendente Ricardo Curutchet destacó la importancia de sostener estos espacios de articulación.

“Es preferible prevenir en salud pública que curar”, afirmó.

El jefe comunal remarcó que compartir experiencias y coordinar políticas permite fortalecer la capacidad de respuesta de los distintos distritos.

Prepararse antes de la emergencia

La responsable de Emergencia y Prevención, Laura Romero, puso el foco en la necesidad de planificar no solo la respuesta inmediata, sino también el acompañamiento posterior.

La funcionaria señaló que los efectos de un evento climático pueden extenderse más allá de un solo municipio.

“El Niño no entiende de límites municipales”, expresó.

Una estrategia regional

Romero explicó que la circulación cotidiana de vecinos entre localidades obliga a pensar respuestas conjuntas.

La prevención debe contemplar recursos de salud, logística, asistencia y acompañamiento social.

También destacó el rol de promotores de salud, bomberos y distintas áreas municipales.

Cerezo: “Trabajando codo a codo”

El intendente de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo, también valoró la coordinación entre municipios y Provincia.

“La única forma de poder enfrentar las dificultades de nuestros pueblos es trabajando codo a codo”, afirmó.

El jefe comunal remarcó que la articulación adquiere mayor importancia en un contexto de recursos limitados.

Prevención frente al cambio climático

Las autoridades coincidieron en que los fenómenos climáticos requieren respuestas que superen las fronteras administrativas.

El CORESA permitió avanzar en una mirada regional sobre prevención, emergencia y recuperación.

La intención es que cada municipio pueda aportar recursos y experiencias dentro de una estrategia común.