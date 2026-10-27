Coronel Suárez presentó su Plan Quinquenal 2026–2030

El intendente Ricardo Moccero y el jefe de Gabinete Mauro Moccero presentaron el Plan Quinquenal 2026–2030, una hoja de ruta que reúne obras ya finalizadas, proyectos en marcha y nuevas inversiones previstas para los próximos cinco años en Coronel Suárez, los Pueblos Alemanes y Huanguelén.

La planificación tiene como ejes centrales la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura, el acceso a servicios y el crecimiento urbano, y combina recursos propios con gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la gestión señalaron que el programa fue diseñado en un contexto de restricciones económicas y menor financiamiento nacional para la obra pública, por lo que la prioridad estará puesta en sostener intervenciones consideradas estratégicas y definir etapas de ejecución según disponibilidad presupuestaria.

Educación: nuevas etapas y más infraestructura

La educación ocupa uno de los lugares centrales dentro del Plan Quinquenal.

Entre las obras ya finalizadas, el Municipio destacó la tercera etapa del Centro Regional Educativo Universitario Suarense, junto con trabajos en el patio de la ENET, la plaza de la Escuela N.º 15 de Huanguelén, el playón y los techos de la Escuela N.º 12, además de la plaza y terminación del CEF y la segunda etapa del Museo.

Uno de los anuncios principales fue la cuarta etapa del CREUS, que contempla la construcción de un buffet, cocina y estacionamiento.

La primera parte de esa intervención prevé una inversión de $480 millones.

Más formación y nuevos espacios

El proyecto también permitirá articular con el Instituto N.º 48 para incorporar propuestas de formación vinculadas con gastronomía.

Además, el plan proyecta la construcción de la Escuela N.º 1 “Sarmiento” dentro del complejo educativo.

También están previstas obras en el comedor del Jardín N.º 904, los baños de la Secundaria N.º 10 de Villa Belgrano y el cerramiento del SUM de DP11, sobre calle Virgen de Fátima.

Dos nuevos playones deportivos

La planificación educativa incluye además la construcción de dos playones.

Uno será de uso público y podrá ser aprovechado por la ENET y el Colegio Nacional.

El segundo estará ubicado en el sector de Tambor de Tacuarí.

La intención es ampliar los espacios disponibles para actividades deportivas y comunitarias.

Salud: equipamiento y nuevas áreas hospitalarias

En materia sanitaria, uno de los puntos destacados fue la adquisición de un Arco en C junto con la Cooperadora del Hospital Municipal.

El equipamiento tiene un valor cotizado en $87 millones, de los cuales el Municipio aportará el 60%.

También se informó sobre el avance de trabajos en calle Rivadavia.

Maternidad y Neonatología

Dentro de la planificación futura se incluyó la construcción de nuevos sectores de Maternidad y Neonatología.

El objetivo es ampliar la infraestructura hospitalaria y fortalecer la atención materno-infantil.

Estas obras se suman a las inversiones en equipamiento y servicios que el Municipio viene desarrollando en el Hospital Municipal.

Un plan integral de agua potable

Uno de los proyectos de mayor volumen presupuestario es el plan integral de agua potable.

La intervención prevé una inversión de $2.991 millones y apunta a mejorar la presión, el caudal y la capacidad de abastecimiento en Coronel Suárez y Santa Trinidad.

La obra busca acompañar el crecimiento urbano y mejorar la prestación de un servicio básico.

Gas para más familias de Santa Trinidad

En Santa Trinidad avanza además la primera etapa de la red de gas natural.

Esta fase está destinada a beneficiar a 115 familias.

La segunda etapa está prevista para febrero de 2027 y contempla extender el servicio a otras 420 familias.

La playa de camiones, en etapa final

El Plan Quinquenal también incluye la culminación de la playa de camiones.

La obra se encuentra en su tramo final.

En paralelo, continúan las gestiones para construir el acceso por calle Juncal y Ruta 85, con iluminación y dársenas.

Repavimentación con recursos municipales

En infraestructura vial, la gestión prevé continuar con trabajos financiados mediante recursos provenientes del 2% de la Tasa de Combustibles.

Entre las intervenciones ya realizadas se mencionaron el sector del Mástil, Hipólito Yrigoyen y Lamadrid.

Las próximas actuaciones incluyen Alem, Junín y Huanguelén.

Proyectos viales para 2027–2030

Para los próximos años, la planificación contempla obras de mayor escala.

Entre ellas se encuentran la repavimentación del tramo entre Pueblo Santa Trinidad y San José, la conexión vial Suárez–Pasman y una obra de circunvalación.

La concreción de estos proyectos dependerá de las distintas instancias técnicas y de financiamiento.

Más cámaras y tecnología para seguridad

Coronel Suárez cuenta actualmente con 300 cámaras de seguridad operativas.

El plan prevé incorporar otros 80 dispositivos en distintos barrios.

También se proyecta mejorar la iluminación y actualizar tecnológicamente el Centro de Monitoreo.

Inteligencia artificial aplicada al monitoreo

Dentro de esa modernización está prevista la incorporación de herramientas de inteligencia artificial.

La intención es reforzar las tareas de prevención y vigilancia.

La tecnología se integraría al esquema existente de cámaras y monitoreo.

Ambiente y tratamiento de residuos

La planificación ambiental incluye trabajos en el basurero y la incorporación de un camión para transportar materiales reciclables.

También se prevé gestionar ante la Provincia la reparación de la planta depuradora.

A eso se suman proyectos para incorporar biodigestores y acondicionar el galpón destinado a la instalación de un horno pirolítico.

Más suelo urbano

Otro de los ejes centrales es la disponibilidad de terrenos.

La gestión trabaja sobre mecanismos de plusvalía urbana y nuevos loteos.

El objetivo es disponer de 300 lotes adicionales dentro del plazo de un año.

Loteos para financiar nuevas obras

El Municipio también proyecta desarrollar un loteo para la venta.

Los recursos obtenidos serían destinados a financiar nuevas intervenciones de infraestructura.

La estrategia busca vincular expansión urbana con generación de recursos para nuevas obras.

Trabajo territorial en los barrios

El Plan Quinquenal incorpora además la tarea de promotores sociocomunitarios.

Estos equipos recorren los barrios para relevar necesidades y articular respuestas con distintas áreas municipales.

El trabajo se desarrolla en Villa Belgrano, Güemes, San Cayetano, Domingo Moccero, barrio Rosario, Pueblos Alemanes y Huanguelén.

Una hoja de ruta hasta 2030

Durante la presentación, Ricardo y Mauro Moccero remarcaron la necesidad de sostener una planificación de largo plazo.

El objetivo es dar continuidad a obras ya iniciadas, buscar financiamiento para nuevos proyectos y ordenar prioridades en función del crecimiento del distrito.

El Plan Quinquenal 2026–2030 reúne así compromisos, inversiones y proyectos cuya concreción dependerá de las distintas etapas técnicas, presupuestarias y de financiamiento.

La gestión apunta a que el desarrollo de Coronel Suárez esté acompañado por más infraestructura, servicios y oportunidades para los vecinos de todo el distrito.