Gray recordó a Néstor Kirchner: “Un legado tan valioso como imborrable”

El intendente de Esteban Echeverría homenajeó al expresidente a 16 años de su fallecimiento. Destacó su compromiso con los sectores postergados y reivindicó el lugar de la industria, la educación, la salud y la ciencia durante su gestión.
Municipales27 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recordó a Néstor Kirchner al cumplirse 16 años de su fallecimiento y reivindicó su legado político. En un mensaje publicado en sus redes sociales, destacó su compromiso con el pueblo argentino y valoró las prioridades sociales y productivas de su gobierno.

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“A 16 años de aquel triste 27 de octubre, quiero volver a reivindicar tu compromiso con la patria y el pueblo argentino. Néstor, nos dejaste un legado tan valioso como imborrable”, expresó el jefe comunal.

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Gray atribuyó al expresidente un papel central en la recuperación del país y contrapuso esa valoración con su mirada crítica sobre el neoliberalismo. “Lograste reconstruir un país y devolverle la dignidad que el neoliberalismo le había arrebatado”, sostuvo.

El homenaje también incluyó una referencia a los sectores que, según el intendente, ocuparon un lugar prioritario durante aquella gestión. Gray destacó la atención a las personas más postergadas, la defensa de la soberanía y la protección de las industrias nacionales.

En el mismo sentido, reivindicó la importancia asignada a la educación, la salud y la ciencia. Esos fueron los principales ejes que eligió mencionar al recordar la actuación del exmandatario.

El intendente cerró su publicación con una definición sobre la enseñanza política que le atribuye a Kirchner. “Compañero, nos enseñaste el arte de la irreverencia para hacer de la Argentina un país más justo, pujante e igualitario”, manifestó.

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