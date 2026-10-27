Las Flores inauguró su nuevo SkatePark y ya es disfrutado por la comunidad

Las Flores inauguró oficialmente su nuevo SkatePark, un espacio destinado al deporte urbano que ya comenzó a ser utilizado por jóvenes y familias de la ciudad.

La apertura se realizó pese a las condiciones climáticas y reunió a participantes llegados desde distintas localidades, además de vecinos que se acercaron durante toda la jornada para conocer la pista ubicada en avenida Pellegrini y 25 de Mayo.

Una jornada con actividades desde la mañana

La propuesta comenzó temprano, con la llegada de familias, grupos de amigos y jóvenes vinculados al skate y al BMX.

Quienes se acercaron pudieron recorrer distintos stands de emprendedores y foodtrucks, además de conocer de cerca las características de la nueva pista.

La jornada fue pensada como una celebración abierta a toda la comunidad.

Corte de cintas y apertura oficial

Por la tarde se realizó el acto formal de inauguración.

El momento central fue el tradicional corte de cintas, que dejó oficialmente habilitado el nuevo SkatePark.

También participaron de la ceremonia el cura párroco Eduardo Campion y la pastora Alejandra Cabrera, en representación del Movimiento Cristiano y Misionero de la ciudad.

Blanstein destacó las gestiones realizadas

Durante el acto, el intendente Fabián Blanstein puso en valor las gestiones realizadas ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para concretar la obra.

También destacó el trabajo del personal municipal de las distintas áreas que participaron en la ejecución y puesta a punto del espacio.

La intervención demandó una coordinación sostenida para atender cada uno de los requerimientos de la pista.

Un proyecto que fue tomando forma

La secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, compartió durante la inauguración cómo se fue gestando el proyecto.

Su intervención estuvo orientada a repasar el camino recorrido hasta la apertura del espacio.

La concreción del SkatePark fue presentada como el resultado de un proceso que involucró a distintos actores locales.

La mirada de los referentes del skate

Basile invitó también a César Criado Pintos y Daniel Sturtz, referentes locales de la actividad.

Ambos acompañaron el proyecto desde sus primeras etapas y compartieron lo que representa para Las Flores contar con una pista de estas características.

Según destacaron, el SkatePark posee un nivel importante tanto para destrezas como para competencias.

Una pista comparable con otros espacios del país

Los referentes señalaron que la pista se asemeja a otras que utilizan en distintas localidades.

Ese aspecto fue valorado especialmente por quienes practican la disciplina y buscan espacios adecuados para entrenar.

La nueva infraestructura permite ampliar las posibilidades para skaters y bikers de la ciudad y de la región.

Exhibiciones en vivo

Luego del acto institucional, la jornada continuó con distintas exhibiciones.

Skaters y bikers invitados realizaron demostraciones en vivo y mostraron distintas maniobras sobre la nueva pista.

La actividad permitió que el público pudiera observar el potencial deportivo del espacio.

También hubo música y baile

La propuesta incorporó además una expresión cultural y comunitaria.

La Comparsa Colibrí, perteneciente a la Dirección de Adultos Mayores, realizó una presentación junto a niños del Hogar Convivencial Rinconcito.

El baile sumó otro momento de participación dentro de una jornada que combinó deporte, cultura y encuentro.